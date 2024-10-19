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Потрапив у розшук попри відстрочку — відомий освітянин розкрив деталі скандалу

19 жовтня 2024 12:58
Аркадій Пастула - Редактор
Дмитро Ламза потрапив у розшук ТЦК з відстрочкою від мобілізації — що відомо
Директор однієї з київських шкіл, правник Дмитро Ламза. Фото: Дмитро Ламза/Facebook
Аркадій Пастула - Редактор

Директор київської школи та юрист Дмитро Ламза, який відомий своєю активною участю в освітніх питаннях, розповів про конфлікт із територіальним центром комплектування. Він виник через ймовірні дії працівників пошти.

Про це Дмитро Ламза розповів у Facebook та для "ТСН".

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Конфлікт із ТЦК

Дмитро Ламза зазначив, що, попри своєчасне оновлення даних і наявність законної відстрочки, його було оголошено в розшук ТЦК. Причиною цього стало те, що повідомлення про отримання рекомендованого листа у відділенні "Укрпошти" в центрі Києва не було вчасно доставлене до його поштової скриньки.

Лист-повістка
Лист Ламзи. Фото: Дмитро Ламза/Facebook

"Ось і моя черга прийшла особисто відчути нововведення держави. 15.10.2024 мені у поштову скриньку вклали повідомлення про отримання рекомендованого листа (форми Ф.22-а). Взявши в руки цей папірець, я був шокований, що вкладений він був аж 8.10.2024 року (версія пошти). Як так?! Я кожного дня перевіряю скриньку, оскільки постійно отримую документи з різних установ", — зазначив Ламза.

Він каже, що залишив офіційну скаргу на "Укрпошту". Директору київської школи повідомили, що лист-повістку на його ім'я повернули в ТЦК. 

Ламза "тегнув" у дописі "Укрпошту", Міністерство оборони та особисто міністра оборони.

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Допис Ламзи. Фото: скриншот

Звернення до суду

Ламза розповів про ситуацію та зазначив, що станом на 18 жовтня питання так і не вирішилось. За його словами, воно стала дещо гірше.

"15 жовтня я виявив папірець, повідомлення. На ньому зазначено, що вкладення відбулось 8.10.2024. Я зателефонував на гарячу лінію, розповів, що мешкаю у центрі Києва, де центральні відділення, це не село. Мені відповіли, що мій лист поїхав в ТЦК. Я поїхав в ТЦК, де мені повідомили, що мене подають у розшук. Я відповів, що як так — на минулому тижні я був в ТЦК, у мене є законна відстрочка. За що мене в розшук? Я не знав, що є цей папірець, ця повістка. Я написав юридично оформлену скаргу на "Укрпошту". Мені прийшла відповідь про те, що моє звернення розглядається", — наголосив він.

За його словами, була порушена інструкція про вручення. Ламза телефонував на гарячу лінію, де йому відповіли, що поштарка не встигла покласти.

"Я відповів, що цей папірець вона повинна виписувати перед поштовою скринькою, на місці, якщо людини немає вдома. В постанові написано: зателефонувати. На конверті номер телефона був написаний. Зараз я буду звертатись до суду, буду подавати на "Укрпошту", тому що вони порушили моє право на інформування. Відшкодування моральної шкоди — цього мені не треба", — наголосив він.

Ламза має відстрочку та оновив дані

Ламза наголосив, що дотримувався всіх вимог мобілізаційного законодавства, оновлював свої дані та має відстрочку. Однак, наразі він точно не знає, що саме містив конверт від ТЦК, хоча припускає, що це могла бути повістка для явки до центру.

"Я буду вимагати, щоб пошта визнала свою вину. Мені телефонували з пошти, вибачались, прохали написати про пом’якшення, мовляв, що вони зі мною поспілкувались. Я відповів, що, звичайно, вибачаю, але не зроблю цього, поки не визнаєте, що не можете витримати такого потоку листів. Законодавець повинен увімкнути мізки та вжити правильних заходів", — каже директор київської школи.

Нагадаємо, відповідно до українського законодавства, військовозобов'язані тепер можуть отримувати повістки через поштову службу

Раніше юрист Владислав Дерій пояснив, як діяти, коли заброньованій особі вручили повістку.

ТЦК та СП Київ конфлікт повістки Укрпошта

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