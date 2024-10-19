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Попал в розыск, несмотря на отсрочку — известный педагог раскрыл детали скандала

19 октября 2024 12:58
Аркадий Пастула - Редактор
Дмитрий Ламза попал в розыск ТЦК с отсрочкой от мобилизации — что известно
Директор одной из киевских школ, юрист Дмитрий Ламза. Фото: Дмитрий Ламза/Facebook
Аркадий Пастула - Редактор

Директор киевской школы и юрист Дмитрий Ламза, известный своим активным участием в образовательных вопросах, рассказал о конфликте с территориальным центром комплектования. Он возник из-за вероятных действий работников почты.

Об этом Дмитрий Ламза рассказал в Facebook и для "ТСН".

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Конфликт с ТЦК

Дмитрий Ламза отметил, что, несмотря на своевременное обновление данных и наличие законной отсрочки, он был объявлен в розыск ТЦК. Причиной тому стало то, что сообщение о получении заказного письма в отделении "Укрпочты" в центре Киева не было вовремя доставлено в его почтовый ящик.

Письмо-повестка
Письмо Ламзы. Фото: Дмитрий Ламза/Facebook

"Вот и моя очередь пришла лично ощутить нововведения государства. 15.10.2024 мне в почтовый ящик вложили уведомление о получении заказного письма (формы Ф.22-а). Взяв в руки эту бумажку, я был шокирован, что вложено оно было аж 8.10.2024 года (версия почты). Как так?! Я каждый день проверяю ящик, поскольку постоянно получаю документы из разных учреждений", — отметил Ламза.

Он говорит, что оставил официальную жалобу на "Укрпочту". Директору киевской школы сообщили, что письмо-повестку на его имя вернули в ТЦК.

Ламза "тегнул" в заметке "Укрпочту", Министерство обороны и лично министра обороны.

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Пост Ламзы. Фото: скриншот

Обращение в суд

Ламза рассказал о ситуации и отметил, что по состоянию на 18 октября вопрос так и не решился. По его словам, он стал несколько хуже.

"15 октября я обнаружил бумажку, сообщение. На ней указано, что вложение состоялось 8.10.2024. Я позвонил на горячую линию, рассказал, что живу в центре Киева, где центральные отделения, это не село. Мне ответили, что мое письмо поехало в ТЦК. Я поехал в ТЦК, где мне сообщили, что меня подают в розыск. Я ответил, что как так — на прошлой неделе я был в ТЦК, у меня есть законная отсрочка. За что меня в розыск? Я не знал, что есть эта бумажка, эта повестка. Я написал юридически оформленную жалобу на "Укрпочту". Мне пришел ответ о том, что мое обращение рассматривается", — подчеркнул он.

По его словам, была нарушена инструкция о вручении. Ламза звонил на горячую линию, где ему ответили, что почтальон не успела положить.

"Я ответил, что эту бумажку она должна выписывать перед почтовым ящиком, на месте, если человека нет дома. В постановлении написано: позвонить. На конверте номер телефона был написан. Сейчас я буду обращаться в суд, буду подавать на "Укрпочту", потому что они нарушили мое право на информирование. Возмещение морального вреда — этого мне не надо", — подчеркнул он.

Ламза имеет отсрочку и обновил данные

Ламза подчеркнул, что соблюдал все требования мобилизационного законодательства, обновлял свои данные и имеет отсрочку. Однако пока он точно не знает, что именно содержал конверт от ТЦК, хотя предполагает, что это могла быть повестка для явки в центр.

"Я буду требовать, чтобы почта признала свою вину. Мне звонили с почты, извинялись, просили написать о смягчении, мол, что они со мной пообщались. Я ответил, что, конечно, извиняюсь, но не сделаю этого, пока не признаете, что не можете выдержать такого потока писем. Законодатель должен включить мозги и принять правильные меры", — говорит директор киевской школы.

Напомним, согласно украинскому законодательству, военнообязанные теперь могут получать повестки через почтовую службу.

Ранее юрист Владислав Дерий объяснил, как поступить, когда забронированному лицу вручили повестку.

ТЦК и СП Киев конфликт повестки Укрпошта

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