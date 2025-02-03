Процедура повернення із СЗЧ - як проходить

Військовий після затримання. Фото: LexInform

Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, можуть повернутися до армії тільки за загальною процедурою. Ця процедура включає і розслідування обставин СЗЧ в рамках кримінального провадження щодо військового.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Спрощена процедура повернення із СЗЧ скасована

Раніше українське законодавство дозволяло військовим повертатися із СЗЧ до військової частини без жодних санкцій, зокрема, без кримінального переслідування.

Але ті військовослужбовці, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, уже не зможуть повернутися на службу за спрощеною процедурою.

Як повернутися до ЗСУ за загальною процедурою

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, з чого складається загальна процедура повернення із СЗЧ.

По-перше, військовослужбовець, який хоче повернутися в ЗСУ, повинен отримати письмову згоду командира частини, яку самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі.

Далі буде проведене розслідування у рамках кримінального провадження щодо СЗЧ.

Після цього своє рішення у цій справі має ухвалити суд.

"І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, раніше військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців.

Також ми повідомляли про те, для кого перше СЗЧ обернеться криміналом.