Процедура возвращения из СОЧ - как проходит

Возвращение из СОЧ по общей процедуре — что известно
Военнослужащие, которые совершили СОЧ после 29 ноября 2024 года, могут вернуться в армию только по общей процедуре. Эта процедура включает и расследование обстоятельств СОЧ в рамках уголовного производства в отношении военного.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Упрощенная процедура возвращения из СОЧ отменена
Ранее украинское законодательство позволяло военным возвращаться из СОЧ в воинскую часть без всяких санкций, в частности, без уголовного преследования.
Но те военнослужащие, которые совершили СОЧ после 29 ноября 2024 года, уже не смогут вернуться на службу по упрощенной процедуре.
Как вернуться в ВСУ по общей процедуре
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, из чего состоит общая процедура возвращения из СОЧ.
Во-первых, военнослужащий, который хочет вернуться в ВСУ, должен получить письменное согласие командира части, которую самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе.
Далее будет проведено расследование в рамках уголовного производства по СОЧ.
После этого свое решение по этому делу должен принять суд.
"И только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СОЧ", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, ранее военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов.
Также мы сообщали о том, для кого первое СОЧ обернется криминалом.
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