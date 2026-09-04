Військовий у СЗЧ - чи можна подати кілька рапортів на повернення до служби

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: кадр з відео

Військові ЗСУ, НГУ, ДССТ, у яких було зафіксовано СЗЧ до 12 червня 2026 року, можуть до 20 вересня подати рапорт та добровільно повернутися на службу за спрощеною програмою. Однак кількість рапортів обмежена.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Що варто знати про повернення з СЗЧ на особливих умовах

У відомстві поінформували, шо одночасно на розгляді може бути лише один рапорт. Якщо ж рапорт відхилять, тоді можна буде подати новий — до тієї є або до іншої військової частини.

Зауважимо, що у разі подання, рапорту, військовий може:

обрати військову частину з переліку понад 70 підрозділів — у межах структури, де проходив службу;

вказати бажаний напрям служби, свій військовий і цивільний досвід, навички та спеціальність;

за потреби додати сертифікати про навчання або ж документи про стан здоров’я (висновок ВЛК чи інші медичні довідки);

не їхати до попередньої частини за документами — їх передають між військовими частинами;

після погодження рапорту прибути одразу до обраної частини — без ВСП і батальйонів резерву;

після зарахування до списків особового складу відновити грошове, продовольче та інші види забезпечення.

Також військовослужбовець може отримати консультації та підтримку на всіх етапах повернення на службу — за номером гарячої лінії Міноборони 1519 (щодня з 09:00 до 20:00).

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У Міноборони зазначили, що подати рапорт можна двома способами - онлайн або особисто. Зокрема:

для військових ЗСУ — через застосунок "Армія+", через 1-й або 2-й центр рекрутингу ЗСУ, або звернутися безпосередньо до обраної військової частини;

для військових ДССТ — через "Армія+" або безпосередньо до обраної військової частини.

для військових НГУ — через "Армія+". Якщо ж смартфона немає, тоді можна звернутися на гарячу лінію рекрутингових центрів "Азов" або "Хартія" — 4308 ("Азов") і 3333 ("Хартія").

Термін розгляду рапорту для ЗСУ та ДССТ становить до 7 днів, в для НГУ — до 4 днів.

Якщо ви рапорт подаєте через "Армія+", тоді результат надійде у вигляді сповіщення в застосунку. Якщо ж рапорт подано через рекрутинговий центр або напряму до військової частини, тоді ж військовим зв’яжуться телефоном.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно стало відомо, що ТЦК під час перевірки документів можуть виявити військових, які у СЗЧ. Однак затримувати їх вони не можуть.

Також ми писали, чи блокують картку військового під час СЗЧ.