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Главная Мобилизация Возвращение после СОЧ: можно ли подать несколько рапортов одновременно

Возвращение после СОЧ: можно ли подать несколько рапортов одновременно

Ua ru
4 сентября 2026 04:30
Военнослужащий в запасе — можно ли подать несколько рапортов о возвращении на службу
Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: кадр из видео

Военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТ, у которых до 12 июня 2026 года был зафиксирован СОЧ, могут до 20 сентября подать рапорт и добровольно вернуться на службу по упрощённой программе. Однако количество рапортов ограничено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

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Что нужно знать о возвращении из СОЧ на особых условиях

В ведомстве сообщили, что одновременно на рассмотрении может находиться только один рапорт. Если же рапорт отклонят, тогда можно будет подать новый — в ту же или в другую воинскую часть.

Отметим, что при подаче рапорта военнослужащий может:

  • выбрать воинскую часть из перечня более 70 подразделений — в пределах структуры, где проходил службу;
  • указать желаемое направление службы, свой военный и гражданский опыт, навыки и специальность;
  • при необходимости приложить сертификаты об обучении или документы о состоянии здоровья (заключение ВВК или другие медицинские справки);
  • не ехать в прежнюю часть за документами — их передают между воинскими частями;
  • после согласования рапорта прибыть сразу в выбранную часть — минуя ВСП и батальоны резерва;
  • после зачисления в списки личного состава восстановить денежное, продовольственное и другие виды обеспечения.

Также военнослужащий может получить консультации и поддержку на всех этапах возвращения на службу — по номеру горячей линии Минобороны 1519 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

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В Минобороны отметили, что подать рапорт можно двумя способами — онлайн или лично. В частности:

  • для военнослужащих ВСУ — через приложение "Армия+", через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ, либо обратиться непосредственно в выбранную воинскую часть;
  • для военнослужащих ГСС — через приложение "Армия+". или напрямую в выбранную воинскую часть;
  • для военнослужащих НГУ — через приложение "Армия+". Если же смартфона нет, то можно обратиться на горячую линию рекрутинговых центров "Азов" или "Хартия" — 4308 ("Азов") и 3333 ("Хартия").

Срок рассмотрения рапорта для ВСУ и ДССТ составляет до 7 дней, для НГУ — до 4 дней.

Если вы подаете рапорт через "Армия+", то результат поступит в виде уведомления в приложении. Если же рапорт подан через рекрутинговый центр или напрямую в воинскую часть, то с военными свяжутся по телефону.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно стало известно, что ТЦК при проверке документов могут выявить военных, находящихся в СОЧ. Однако задерживать их они не могут.

Также мы писали, блокируют ли карточку военного во время СЗЧ.

ВСУ Украина война в Украине рапорт СОЧ военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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