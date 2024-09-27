Військовий у СЗЧ – чи можна повернутися до ЗСУ в іншу частину

Військовий у наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"

Військовослужбовці можуть повернутися до ЗСУ після самовільного залишення частини — якщо воно є для солдата першим. Але для того, аби змінити військову частину, все одно доведеться з’явитися у своєму попередньому підрозділі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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СЗЧ — без судових наслідків

З 2024 року був лібералізований процес покарання за самовільне залишення військовослужбовцями частини (СЗЧ).

Зокрема, якщо це перший такий випадок у військовій кар’єрі громадянина, то він буде звільнений від кримінальної відповідальності за умови повернення на службу до ЗСУ.

Чи можна вийти з СЗЧ в іншу військову частину

Щодо того, чи можна після СЗЧ повернутися на службу не в свою попередню частину, звідки солдат і втік, а до іншої — Юрій Айвазян підкреслив, що така ситуація можлива, та все одно спочатку доведеться повертатися у свій рідний підрозділ.

"Спочатку вам потрібно повернутись до своєї частини, а вже потім вирішувати питання щодо переміщення, якщо маєте на те підстави", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми пояснювали різницю між самовільним залишенням частини та дезертирством.

Додамо, нардеп Руслан Горбенко заявив, що в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії понад 80 тисяч українських військових самовільно залишили частину. Він припускає, що це пов'язано з психологічними травмами у бійців.