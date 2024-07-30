Самовільне залишення частини, дезертирство - які покарання передбачені ЗУ України

Штрафи чи позбавлення волі — як каратимуть за СЗЧ та дезертирство
Самовільне залишення частини та дезертирство в умовах дії воєнного стану є тяжким злочином. Покарання за цей злочин – позбавлення волі на строк аж до 12 років.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Назар Босак.
Що таке СЗЧ, різновиди покарання
Самовільне залишення частини (СЗЧ) — це не тільки втеча з підрозділу, а і нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу.
Тривалість СЗЧ обраховується від трьох діб до одного місяця.
Покарання для тих, хто втік чи не повернувся до своєї військової частини, встановлюється наступне:
- за перший випадок — позбавлення волі до 3 років, або служба у дисциплінарному батальйонів до 2 років;
- повторний протягом року — позбавлення волі до 3 років, штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням до двох років;
- тривалістю більше місяця — позбавлення волі від 2 до 5 років.
СЗЧ в особливий період карається жорсткіше:
- в особливий період (але не під час дії воєнного стану) — позбавленням волі від 3 до 7 років;
- під час дії воєнного стану — позбавленням волі від 5 до 10 років.
Як карають за дезертирство
На відміну від самовільного залишення частини, дезертирство – коли військовослужбовець залишає військову частину з очевидною метою ухилитися від військової служби.
Покарання тут жорсткіше, ніж за СЗЧ:
- перший випадок — позбавлення волі від 2 до 5 років;
- дезертирство зі зброєю або вчинене групою осіб — від 5 до 10 років;
- в особливий період — від 5 до 10 років;
- під час дії воєнного стану — від 5 до 12 років.
Нагадаємо, що народні депутати України хочуть повністю звільнити військовослужбовців від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини. У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт, згідно з яким тепер повернутися до військової частини можна буде за згодою командира.
Додамо, у Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.
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