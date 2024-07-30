Самовільне залишення частини, дезертирство - які покарання передбачені ЗУ України

Військовий у наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"

Самовільне залишення частини та дезертирство в умовах дії воєнного стану є тяжким злочином. Покарання за цей злочин – позбавлення волі на строк аж до 12 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Назар Босак.

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Що таке СЗЧ, різновиди покарання

Самовільне залишення частини (СЗЧ) — це не тільки втеча з підрозділу, а і нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу.

Тривалість СЗЧ обраховується від трьох діб до одного місяця.

Покарання для тих, хто втік чи не повернувся до своєї військової частини, встановлюється наступне:

за перший випадок — позбавлення волі до 3 років, або служба у дисциплінарному батальйонів до 2 років;

повторний протягом року — позбавлення волі до 3 років, штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням до двох років;

тривалістю більше місяця — позбавлення волі від 2 до 5 років.

СЗЧ в особливий період карається жорсткіше:

в особливий період (але не під час дії воєнного стану) — позбавленням волі від 3 до 7 років;

під час дії воєнного стану — позбавленням волі від 5 до 10 років.

Як карають за дезертирство

На відміну від самовільного залишення частини, дезертирство – коли військовослужбовець залишає військову частину з очевидною метою ухилитися від військової служби.

Покарання тут жорсткіше, ніж за СЗЧ:

перший випадок — позбавлення волі від 2 до 5 років;

дезертирство зі зброєю або вчинене групою осіб — від 5 до 10 років;

в особливий період — від 5 до 10 років;

під час дії воєнного стану — від 5 до 12 років.

Нагадаємо, що народні депутати України хочуть повністю звільнити військовослужбовців від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини. У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт, згідно з яким тепер повернутися до військової частини можна буде за згодою командира.

Додамо, у Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.