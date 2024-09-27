Военный в СОЧ – можно ли вернуться в ВСУ в другую часть

Возвращение в армию после СОЧ — можно ли перейти в другое подразделение
Военнослужащие могут вернуться в ВСУ после самовольного ухода из части — если оно является для солдата первым. Но для того, чтобы сменить воинскую часть, все равно придется появиться в своем предыдущем подразделении.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
СОЧ — без судебных последствий
С 2024 года был либерализирован наказание за самовольное оставление военнослужащими части (СОЧ).
В частности, если это первый такой случай в военной карьере гражданина, то он будет освобожден от уголовной ответственности при возвращении на службу в ВСУ.
Можно ли выйти из СОЧ в другую воинскую часть
Относительно того, можно ли после СОЧ вернуться на службу не в свою предыдущую часть, откуда солдат и сбежал, а в другую — Юрий Айвазян подчеркнул, что такая ситуация возможна, но сначала придется возвращаться в свое родное подразделение.
"Сначала вам нужно вернуться в свою часть, а уже потом решать вопрос о перемещении, если у вас есть основания", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы объясняли разницу между самовольным оставлением части и дезертирством.
Добавим, нардеп Руслан Горбенко заявил, что в Украине с момента полномасштабного вторжения России более 80 тысяч украинских военных самовольно покинули часть. Он предполагает, что это связано с психологическими травмами бойцов.
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