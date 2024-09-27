Военный в СОЧ – можно ли вернуться в ВСУ в другую часть

Военный в наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"

Военнослужащие могут вернуться в ВСУ после самовольного ухода из части — если оно является для солдата первым. Но для того, чтобы сменить воинскую часть, все равно придется появиться в своем предыдущем подразделении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

СОЧ — без судебных последствий

С 2024 года был либерализирован наказание за самовольное оставление военнослужащими части (СОЧ).

В частности, если это первый такой случай в военной карьере гражданина, то он будет освобожден от уголовной ответственности при возвращении на службу в ВСУ.

Можно ли выйти из СОЧ в другую воинскую часть

Относительно того, можно ли после СОЧ вернуться на службу не в свою предыдущую часть, откуда солдат и сбежал, а в другую — Юрий Айвазян подчеркнул, что такая ситуация возможна, но сначала придется возвращаться в свое родное подразделение.

"Сначала вам нужно вернуться в свою часть, а уже потом решать вопрос о перемещении, если у вас есть основания", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы объясняли разницу между самовольным оставлением части и дезертирством.

Добавим, нардеп Руслан Горбенко заявил, что в Украине с момента полномасштабного вторжения России более 80 тысяч украинских военных самовольно покинули часть. Он предполагает, что это связано с психологическими травмами бойцов.