Повернувся із СЗЧ: у ТЦК пояснили, коли можна на бойові завдання
Українські військові, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ) або ж дезертирства, не можуть одразу були залучені до бойових завдань. В першу чергу мають бути виконані певні умови.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського ОТЦК.
Коли військові після СЗЧ можуть повернутися на бойові завдання
У Житомирському ОТЦК розповіли, що перед поверненням на бойові завдання мають бути виконані дві обов'язкові умови:
- військового повинні зарахувати до списків особового складу військової частини;
- зарахувати на всі види забезпечення.
"Лише після цього його можна залучати до виконання бойових і спеціальних завдань. Це стосується завдань у районах воєнних і бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та території держави-агресора, а також розвідувальних завдань в умовах воєнних або бойових дій", — йдеться у повідомленні.
У ТЦК додали, що відповідні зміни закріплені наказом Міністерства оборони №325 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби у ЗСУ. Тож наразі офіційно закріплено правило, яке має унеможливити залучення до бойових завдань військових, ще не зарахованих до військової частини.
"Водночас час від самовільного залишення частини до повернення до виконання військового обов’язку не зараховується до строку контракту, строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років для надбавки й призначення пенсії", — резюмували у Житомирському ОТЦК.
Як повідомляли Новини.LIVE, проходження БЗВП не означає, що мобілізований громадянин не вважається військовим. І СЗЧ з місця підготовки може спричинити правові наслідки, навіть якщо людина не отримала військово-облікову спеціальність і не була направлена до бойового підрозділу.
Також ми писали, на які виплати можуть розраховувати військові після повернення із СЗЧ.