Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН

Українські військові, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ) або ж дезертирства, не можуть одразу були залучені до бойових завдань. В першу чергу мають бути виконані певні умови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського ОТЦК.

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Коли військові після СЗЧ можуть повернутися на бойові завдання

У Житомирському ОТЦК розповіли, що перед поверненням на бойові завдання мають бути виконані дві обов'язкові умови:

військового повинні зарахувати до списків особового складу військової частини; зарахувати на всі види забезпечення.

"Лише після цього його можна залучати до виконання бойових і спеціальних завдань. Це стосується завдань у районах воєнних і бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та території держави-агресора, а також розвідувальних завдань в умовах воєнних або бойових дій", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що відповідні зміни закріплені наказом Міністерства оборони №325 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби у ЗСУ. Тож наразі офіційно закріплено правило, яке має унеможливити залучення до бойових завдань військових, ще не зарахованих до військової частини.

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"Водночас час від самовільного залишення частини до повернення до виконання військового обов’язку не зараховується до строку контракту, строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років для надбавки й призначення пенсії", — резюмували у Житомирському ОТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, проходження БЗВП не означає, що мобілізований громадянин не вважається військовим. І СЗЧ з місця підготовки може спричинити правові наслідки, навіть якщо людина не отримала військово-облікову спеціальність і не була направлена до бойового підрозділу.

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