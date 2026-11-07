Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские военнослужащие, добровольно вернувшиеся после самовольного оставления части (СОЧ) или дезертирства, не могут сразу быть задействованы в боевых задачах. В первую очередь должны быть выполнены определенные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК.

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Когда военные после СОЧ могут вернуться к боевым задачам

В Житомирском ОТЦК рассказали, что перед возвращением к боевым заданиям должны быть выполнены два обязательных условия:

военнослужащего должны зачислить в списки личного состава воинской части; зачислить на все виды обеспечения.

"Только после этого его можно привлекать к выполнению боевых и специальных задач. Это касается задач в районах военных и боевых действий, на временно оккупированных территориях и территории государства-агрессора, а также разведывательных задач в условиях военных или боевых действий", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что соответствующие изменения закреплены приказом Министерства обороны №325 к Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении военной службы в ВСУ. Таким образом, в настоящее время официально закреплено правило, которое должно исключить привлечение к боевым заданиям военнослужащих, еще не зачисленных в воинскую часть.

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"В то же время время с момента самовольного оставления части до возвращения к исполнению воинского долга не засчитывается в срок контракта, срока военной службы, выслуги в воинском звании и выслуги лет для начисления надбавки и назначения пенсии", — резюмировали в Житомирском ОТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, прохождение БЗВП не означает, что мобилизованный гражданин не считается военнослужащим. И самовольное оставление места подготовки может повлечь за собой правовые последствия, даже если человек не получил военно-учетную специальность и не был направлен в боевое подразделение.

Также мы писали, на какие выплаты могут рассчитывать военные после возвращения из СЗЧ.