Повідомлення про розшук у Резерв+ — як реагувати громадянам за кордоном

"Резерв+", державний застосунок для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо українець, перебуваючи за межами країни, отримав повідомлення у застосунку "Резерв+", він має обов’язково зв’язатися з територіальним центром комплектування. Це потрібно для отримання детальнішої інформації про повідомлення в застосунку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Уточнення інформації в "Резерв+"

Якщо у громадянина, який перебуває за кордоном, у застосунку "Резерв+" з’явилися повідомлення, зокрема про порушення військового обліку, то така особа має виконати кілька обов’язкових дій.

"Потрібно власноруч поштою, рекомендованим листом надіслати запит до ТЦК, де ви стоїте на обліку, та отримати інформацію про те, чому у вашому е-кабінеті військовозобов'язаного з'явилась така позначка", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Вирішення проблеми у е-ВОД

Надалі, зазначив юрист, потрібно вирішувати проблему.

"Після з'ясування причини порушення обліку у разі її незаконності ці дії ТЦК можна оскаржити в адміністративному або ж в судовому порядку чи задовольнити по можливості їх вимоги (наприклад, оплатити цілком правомірний штраф за неоновлення персональних даних тощо)", — пояснив Айвазян.

Крім того, потрібно поінформувати територіальний центр комплектування про законні підстави перебування громадянина за кордоном.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що українським громадянам за кордоном спростили отримання паспортів.

Додамо, ми повідомляли про те, як зміниться система військового обліку українців за кордоном.