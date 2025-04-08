Сообщение о розыске в Резерв+ - как реагировать гражданам за рубежом

Сообщение в "Резерв+" — что делать лицу за границей
Если украинец, находясь за пределами страны, получил сообщение в приложении "Резерв+", он должен обязательно связаться с территориальным центром комплектования. Это нужно для получения более подробной информации о сообщениях в приложении.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Уточнение информации в "Резерв+"
Если у гражданина, который находится за границей, в приложении "Резерв+" появились сообщения — в частности, о нарушении воинского учета, то такое лицо должно выполнить несколько обязательных действий.
"Нужно собственноручно по почте заказным письмом отправить запрос в ТЦК, где Вы стоите на учете, и получить информацию о том, почему в Вашем е-кабинете военнообязанного появилась такая отметка", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Решение проблемы в е-ВУД
В дальнейшем, отметил юрист, нужно решать проблему.
"После выяснения причины нарушения учета в случае ее незаконности эти действия ТЦК можно обжаловать в административном или в судебном порядке или удовлетворить по возможности их требования (например, оплатить вполне правомерный штраф за необновление персональных данных и т.д.)", — пояснил Айвазян.
Кроме того, нужно проинформировать территориальный центр комплектования о законных основаниях пребывания гражданина за рубежом.
Напомним, мы ранее писали о том, что украинским гражданам за рубежом упростили получение паспортов.
Добавим, мы сообщали о том, как изменится система воинского учета украинцев за рубежом.
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