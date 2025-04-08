Сообщение о розыске в Резерв+ - как реагировать гражданам за рубежом

"Резерв+", государственное приложение для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если украинец, находясь за пределами страны, получил сообщение в приложении "Резерв+", он должен обязательно связаться с территориальным центром комплектования. Это нужно для получения более подробной информации о сообщениях в приложении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Уточнение информации в "Резерв+"

Если у гражданина, который находится за границей, в приложении "Резерв+" появились сообщения — в частности, о нарушении воинского учета, то такое лицо должно выполнить несколько обязательных действий.

"Нужно собственноручно по почте заказным письмом отправить запрос в ТЦК, где Вы стоите на учете, и получить информацию о том, почему в Вашем е-кабинете военнообязанного появилась такая отметка", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Решение проблемы в е-ВУД

В дальнейшем, отметил юрист, нужно решать проблему.

"После выяснения причины нарушения учета в случае ее незаконности эти действия ТЦК можно обжаловать в административном или в судебном порядке или удовлетворить по возможности их требования (например, оплатить вполне правомерный штраф за необновление персональных данных и т.д.)", — пояснил Айвазян.

Кроме того, нужно проинформировать территориальный центр комплектования о законных основаниях пребывания гражданина за рубежом.

Напомним, мы ранее писали о том, что украинским гражданам за рубежом упростили получение паспортов.

Добавим, мы сообщали о том, как изменится система воинского учета украинцев за рубежом.