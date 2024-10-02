Зміни в житті громадянина - чи треба повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості

Військовозобов’язаний громадянин у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має повідомляти до ТЦК усю особисту інформацію та зміни у ній. Але інформацію про купівлю нерухомості чи будь-якої іншої власності передавати до територіальних центрів комплектування не потрібно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно із чинним законодавством, військовозобов’язаний громадянин має повідомляти до територіального центру комплектування про усі зміни у своєму житті, які мають будь-яке відношення до можливої мобілізації.

Йдеться, зокрема, про зміни у сімейному стані, місці проживання і навіть про зміни номеру телефону чи електронної пошти.

Чи треба повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості

Але не усі зміни повинні бути доведені до відома територіального центру комплектування.

Так, факт купівлі військовозобов’язаним нерухомості чи іншої власності не цікавить ТЦК, тому про цю зміну в житті громадянин не повинен повідомляти територіальний центр комплектування.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, яку саме особисту інформацію громадянин має повідомляти до ТЦК.

Також ми повідомляли про те, що чекає на тих військовозобов’язаних громадян, які вчасно не повідомлять цю інформацію до ТЦК.