Військовий облік в Україні — про які зміни слід повідомити ТЦК, щоб уникнути штрафу

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язані громадяни України, відповідно до чинного законодавства, повинні регулярно оновлювати військово-облікові дані та повідомляти ТЦК та СП про зміни у своєму житті. Якщо ігнорувати це правило, то загрожуватиме відповідальність у вигляді штрафу.

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Про які саме зміни у житті необхідно повідомляти територіальні центри та яка сума штрафу, розповіла юристка ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба, пише "Фокус".

Про які зміни військовозобов'язаний має повідомити ТЦК

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", призовник, військовозобов'язаний або резервіст повинен особисто впродовж 7 днів повідомити ТЦК та СП щодо таких змін:

сімейний стан;

місце проживання (перебування);

номери зв'язку;

адреси електронної пошти;

освіта;

місця роботи;

посада;

стан здоров'я (зокрема встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК. Фото: google.com

Який штраф загрожує, якщо не повідомити ТЦК про зміни

Якщо військовозобов'язана особа вчасно не повідомить територіальний центр комплектування про зміни, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП. Під час дії воєнного стану штраф становить від 17 000 до 25 500 грн.

"Слід зазначити, що особа не притягається до адміністративної відповідальності, якщо ТЦК та СП можуть отримати персональні дані призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними, базами даних, тримачами яких є державні органи", — підкреслила Юлія Засоба.

Проте більшість юристів все ж сходяться на думці, що краще самостійно оновити свої дані, які зазнали змін, ніж сподіватися на державні реєстри.

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