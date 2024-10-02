Изменения в жизни гражданина - нужно ли сообщать ТЦК о покупке недвижимости

Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин должен сообщать ТЦК всю личную информацию и изменения в ней. Но информацию о покупке недвижимости или какой-либо другой собственности передавать в территориальные центры комплектования не требуется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, военнообязанный гражданин должен уведомлять территориальный центр комплектования обо всех изменениях в своей жизни, имеющих любое отношение к возможной мобилизации.

Речь идет, в частности, об изменениях в семейном состоянии, месте проживания и даже об изменениях номера телефона или электронной почты.

Нужно ли сообщать ТЦК о покупке недвижимости

Но не все изменения должны быть доведены до сведения территориального центра комплектования.

Так, факт покупки военнообязанным недвижимости или другой собственности не интересует ТЦК, поэтому об этой смене в жизни гражданин не должен сообщать территориальный центр комплектования.

Напомним, что мы ранее писали о том, какую личную информацию гражданин должен сообщать в ТЦК.

Также мы сообщали о том, что ждет тех военнообязанных граждан, которые вовремя не сообщат эту информацию в ТЦК.