Повістка від ТЦК — повістка під час відстрочки, що робити

Вручення повістки. Фото: ХОТЦК

Якщо громадянину з оформленою відстрочкою від мобілізації надійшла повістка, він має з’явитися до територіального центру комплектування. Інакше його можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Під час процесу загальної мобілізації повістки іноді надходять військовозобов’язаним громадянам, які уже оформили відстрочку від мобілізації.

Зокрема, такі повістки надходять не особисто громадянину, а на підприємство, де він працює.

Юристи пояснили, як реагувати на такі повістки, чи можна їх ігнорувати — і яке покарання буде за неявку за такою повісткою.

Наказ необов’язковий, з’явитися в ТЦК треба

Адвокат Євген Олександрович підкреслив, що наказ про оповіщення працівника не є обов’язковим.

"Наказ (розпорядження) на підприємстві, треба видавати тільки у разі якщо повістка надійшла разом з наказом (розпорядженням) ТЦК та СП", — зазначив юрист.

Щодо самої повістки та громадянина, то тут, наголосив Євген Олександрович, у будь-якому випадку потрібно з’явитися до ТЦК.

"Відстрочка не є поважною причиною для неявки до ТЦК та СП", — пояснив правник.

У випадку ж неявки на громадянина може бути накладене адміністративне покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба надати до ТЦК, аби оформити відстрочку на підставі інвалідності дружини.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба йти до ТЦК, щоб оформити відстрочку без перебування на військовому обліку.