Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю — список документів для відстрочки

Чоловік та дружина з інвалідністю. Фото: Depositphotos

Право на відстрочку від мобілізації громадянин України може отримати за наявності у його дружини інвалідності. Для цього потрібно надати документи на підтвердження факту інвалідності та сімейного зв’язку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо оформить догляд за близькою родичкою, наприклад дружиною, яка має інвалідність.

Для того, аби оформити відстрочку, потрібно надати в територіальний центр комплектування відповідний пакет документів.

По-перше, громадянин має надати підтвердження шлюбного зв’язку із людиною з інвалідністю — тобто свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Документи про інвалідність

Крім того, потрібно надати підтвердження факту інвалідності дружини.

Це може бути один із наступних документів:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому відстрочка для людей з інвалідністю діє три місяці.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовозобов’язаний може оформити відстрочку, якщо має дитину з інвалідністю.