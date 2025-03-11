Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю — список документів для відстрочки

Інвалідність дружини — які документи треба для відстрочки
Право на відстрочку від мобілізації громадянин України може отримати за наявності у його дружини інвалідності. Для цього потрібно надати документи на підтвердження факту інвалідності та сімейного зв’язку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю
Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо оформить догляд за близькою родичкою, наприклад дружиною, яка має інвалідність.
Для того, аби оформити відстрочку, потрібно надати в територіальний центр комплектування відповідний пакет документів.
По-перше, громадянин має надати підтвердження шлюбного зв’язку із людиною з інвалідністю — тобто свідоцтво про реєстрацію шлюбу.
Документи про інвалідність
Крім того, потрібно надати підтвердження факту інвалідності дружини.
Це може бути один із наступних документів:
- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ;
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності;
- довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому відстрочка для людей з інвалідністю діє три місяці.
Додамо, ми повідомляли про те, як військовозобов’язаний може оформити відстрочку, якщо має дитину з інвалідністю.
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