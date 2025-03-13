Повестка от ТЦК - повестка во время отсрочки, что делать

Повестка для лица с отсрочкой — как реагировать
Если гражданину с оформленной отсрочкой от мобилизации поступила повестка, он должен явиться в территориальный центр комплектования. Иначе его могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Повестка для лица с отсрочкой
Во время процесса всеобщей мобилизации повестки иногда поступают военнообязанным гражданам, которые уже оформили отсрочку от мобилизации.
В частности, такие повестки поступают не лично гражданину, а на предприятие, где он работает.
Юристы объяснили, как реагировать на такие повестки, можно ли их игнорировать — и какое наказание будет за неявку по такой повестке.
Приказ необязателен, явиться в ТЦК надо
Адвокат Евгений Александрович подчеркнул, что приказ об оповещении работника не является обязательным.
"Приказ (распоряжение) на предприятии, надо издавать только в случае если повестка поступила вместе с приказом (распоряжением) ТЦК и СП", — отметил юрист.
Что касается самой повестки и гражданина, то, подчеркнул Евгений Александрович, в любом случае нужно явиться в ТЦК.
"Отсрочка не является уважительной причиной для неявки в ТЦК и СП", — пояснил юрист.
В случае же неявки на гражданина может быть наложено административное наказание в виде штрафа.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужно предоставить в ТЦК, чтобы оформить отсрочку на основании инвалидности жены.
Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК, чтобы оформить отсрочку без пребывания на воинском учете.
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