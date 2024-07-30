Мобілізаційна повістка за наявності бронювання - чи можна проігнорувати повідомлення ТЦК

Вручення повістки удома. Фото: volyn24

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин оформив бронювання від мобілізації, але при цьому отримав мобілізаційну повістку — він не має права ігнорувати цей документ. Інакше проти нього буде відкрита кримінальна справа.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Броня від мобілізації

Частина українських військовозобов’язаних громадян може отримати бронювання від мобілізації.

Це право надається, зокрема, співробітникам компаній та робітникам підприємств, які визнані критично важливими для функціонування української економіки.

Повістка під броню — що робити

Втім, бувають ситуації, коли в процесі оформлення бронювання громадянина можуть і мобілізувати. Так, один із військовозобов’язаних, звернувшись до юристів, зазначив: "Отримав в ТЦК мобілізаційну повістку, і в той самий час отримав броню, є вже в "Резерв+".

Юрій Айвазян, коментуючи питання цього громадянина, чи можна ігнорувати у такій ситуації мобілізаційну повістку, нагадав: "За неявку після отримання мобілізаційної повістки передбачена кримінальна відповідальність".

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.