Мобилизационная повестка при наличии бронирования - можно ли проигнорировать сообщение ТЦК

Вручение повестки на дому. Фото: volyn24

Даже если военнообязанный гражданин оформил бронирование от мобилизации, но при этом получил мобилизационную повестку, он не имеет права игнорировать этот документ. Иначе против него будет возбуждено уголовное дело.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронь от мобилизации

Часть украинских военнообязанных граждан может получить бронирование от мобилизации.

Это право предоставляется, в частности, сотрудникам компаний и работникам предприятий, признанным критически важными для функционирования украинской экономики.

Повестка под бронь — что делать

Однако бывают ситуации, когда в процессе оформления бронирования гражданина могут и мобилизовать. Так, один из военнообязанных, обратившись к юристам, отметил: "Получил в ТЦК мобилизационную повестку, и в то же время получил бронь, есть уже в "Резерв+" .

Юрий Айвазян, комментируя вопрос этого гражданина, можно ли игнорировать в такой ситуации мобилизационную повестку, напомнил: "За неявку после получения мобилизационной повестки предусмотрена уголовная ответственность".

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратив заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Добавим, что в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.