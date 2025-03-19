Повістки від ТЦК на лікарняному — що робити

Повістка на лікарняному — скільки часу має громадянин
Військовозобов’язаний громадянин, який отримав повістку, перебуваючи на лікарняному, має протягом трьох днів повідомити ТЦК про хворобу. А потім, протягом семи днів, особа все ж має з’явитися у територіальний центр комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Підстави для неявки у ТЦК
Громадянин, який отримав повістку, повинен прибути до ТЦК у визначений в ній день.
Разом з тим, закон допускає неприбуття військовозобов’язаного через низку поважних причин.
Такими вважаються:
- хвороба самого військовозобов’язаного;
- смерть когось із близьких родичів;
- перешкода стихійного характеру;
- воєнні дії на відповідній території чи їхні наслідки.
Часові рамки для людини на лікарняному
Якщо громадянин, який отримав повістку, перебував у цей час на лікарняному, він повинен перш за все повідомити до ТЦК про неможливість прибуття у вказану в повістці дату.
На це військовозобов’язаній особі відводиться три дні.
Після цього громадянин матиме сім діб, аби все ж з’явитися у територіальному центрі комплектування
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які терміни вручення є чинним для повістки, яка надсилається поштою.
Додамо, ми повідомляли про те, хто у березні має прибути до ТЦК без повістки.
Читайте Новини.LIVE!