Повістки від ТЦК на лікарняному — що робити

Громадянин у ТЦК. Фото: Звягельський РТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав повістку, перебуваючи на лікарняному, має протягом трьох днів повідомити ТЦК про хворобу. А потім, протягом семи днів, особа все ж має з’явитися у територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадянин, який отримав повістку, повинен прибути до ТЦК у визначений в ній день.

Разом з тим, закон допускає неприбуття військовозобов’язаного через низку поважних причин.

Такими вважаються:

хвороба самого військовозобов’язаного;

смерть когось із близьких родичів;

перешкода стихійного характеру;

воєнні дії на відповідній території чи їхні наслідки.

Часові рамки для людини на лікарняному

Якщо громадянин, який отримав повістку, перебував у цей час на лікарняному, він повинен перш за все повідомити до ТЦК про неможливість прибуття у вказану в повістці дату.

На це військовозобов’язаній особі відводиться три дні.

Після цього громадянин матиме сім діб, аби все ж з’явитися у територіальному центрі комплектування

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які терміни вручення є чинним для повістки, яка надсилається поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у березні має прибути до ТЦК без повістки.