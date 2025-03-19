Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повістка на лікарняному — скільки часу має громадянин arrow

Повістка на лікарняному — скільки часу має громадянин

19 березня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістки від ТЦК на лікарняному — що робити
Громадянин у ТЦК. Фото: Звягельський РТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав повістку, перебуваючи на лікарняному, має протягом трьох днів повідомити ТЦК про хворобу. А потім, протягом семи днів, особа все ж має з’явитися у територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Підстави для неявки у ТЦК

Громадянин, який отримав повістку, повинен прибути до ТЦК у визначений в ній день.

Разом з тим, закон допускає неприбуття військовозобов’язаного через низку поважних причин.

Такими вважаються:

  • хвороба самого військовозобов’язаного;
  • смерть когось із близьких родичів;
  • перешкода стихійного характеру;
  • воєнні дії на відповідній території чи їхні наслідки.

Часові рамки для людини на лікарняному

Якщо громадянин, який отримав повістку, перебував у цей час на лікарняному, він повинен перш за все повідомити до ТЦК про неможливість прибуття у вказану в повістці дату.

На це військовозобов’язаній особі відводиться три дні.

Після цього громадянин матиме сім діб, аби все ж з’явитися у територіальному центрі комплектування

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які терміни вручення є чинним для повістки, яка надсилається поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у березні має прибути до ТЦК без повістки.

хвороба військовий облік повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Реклама
Реклама
Реклама