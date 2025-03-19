Повестки от ТЦК на больничном - что делать

Гражданин в ТЦК. Фото: Звягельский РТЦК

Военнообязанный гражданин, получивший повестку, находясь на больничном, должен в течение трех дней сообщить ТЦК о болезни. А затем, в течение семи дней, лицо все же должно явиться в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Гражданин, получивший повестку, должен прибыть в ТЦК в указанный в ней день.

Вместе с тем, закон допускает неприбытие военнообязанного по ряду уважительных причин.

Такими считаются:

болезнь самого военнообязанного;

смерть кого-то из близких родственников;

препятствие стихийного характера;

военные действия на соответствующей территории или их последствия.

Временные рамки для человека на больничном

Если гражданин, получивший повестку, находился в это время на больничном, он должен прежде всего сообщить в ТЦК о невозможности прибытия в указанную в повестке дату.

На это военнообязанному лицу отводится три дня.

После этого гражданин будет иметь семь суток, чтобы все же явиться в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, какие сроки вручения действуют для повестки, которая направляется по почте.

Добавим, мы сообщали о том, кто в марте должен прибыть в ТЦК без повестки.