Повестки от ТЦК на больничном - что делать

Повестка на больничном — сколько времени имеет гражданин
Военнообязанный гражданин, получивший повестку, находясь на больничном, должен в течение трех дней сообщить ТЦК о болезни. А затем, в течение семи дней, лицо все же должно явиться в территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Причины для неявки в ТЦК
Гражданин, получивший повестку, должен прибыть в ТЦК в указанный в ней день.
Вместе с тем, закон допускает неприбытие военнообязанного по ряду уважительных причин.
Такими считаются:
- болезнь самого военнообязанного;
- смерть кого-то из близких родственников;
- препятствие стихийного характера;
- военные действия на соответствующей территории или их последствия.
Временные рамки для человека на больничном
Если гражданин, получивший повестку, находился в это время на больничном, он должен прежде всего сообщить в ТЦК о невозможности прибытия в указанную в повестке дату.
На это военнообязанному лицу отводится три дня.
После этого гражданин будет иметь семь суток, чтобы все же явиться в территориальный центр комплектования.
Напомним, мы ранее писали о том, какие сроки вручения действуют для повестки, которая направляется по почте.
Добавим, мы сообщали о том, кто в марте должен прибыть в ТЦК без повестки.
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