Мобілізація в Україні 2025 — кому потрібно з'явитися до ТЦК без повістки

Чоловік підписує документи в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації йде призов військовозобов'язаних громадян до лав ЗСУ. Таким особам можуть вручити повістку для явки до ТЦК та СП. Проте, законом передбачені випадки, коли чекати такого "запрошення" не потрібно.

Коли військовозобов'язаним чоловікам потрібно самостійно з'явитися до ТЦК та СП, не чекаючи вручення повістки, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, слід зазначити, що правила військового обліку, яких мають дотримуватися військовозобов'язані, викладені у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Своєю чергою, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" містить деякі правила вручення повісток.

Українське законодавство визначає, що військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років повинні самостійно явитися до ТЦК та СП за таких обставин:

Зміна місця проживання в межах України (отримати дозвіл); Постановка на військовий облік у разі зміни місця проживання; Виїзд за кордон не більше ніж на 3 дні (зняття з військового обліку); Зміна персональних даних; Втрата військово-облікового документа; Оновлення даних у військовому реєстрі (оновити дані з інформацією в ТЦК); Оформлення або продовження відстрочки.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Нагадаємо, відповідно до постанови КМУ від 30 грудня 2022 року №1487, призовникам, військовозобов’язаним та резервістам забороняється змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Таким особам необхідно попередньо з'явитися до ТЦК та СП й отримати дозвіл від керівника відповідного ТЦК для зняття з військового обліку. Далі протягом 7 днів з моменту переїзду до нового населеного пункту та/або адміністративного району з відповідними документами (паспорт та військово-облікові документи) прийти до ТЦК.

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