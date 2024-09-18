Закон про мобілізацію - штраф за повістку, яка прийшла на недійсну адресу

Працівник ТЦК залишає повістку в дверях. Фото: report.if.ua

У ситуації, коли військовозобов’язаний, оновлюючи дані, вказав нову, актуальну адресу проживання, а повістки приходять на стару, неотримання таких повісток не вважатиметься правопорушенням. Тож ТЦК не матиме права направляти запит до поліції про привід цього громадянина, бо він не порушив правила військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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В Україні продовжується оповіщення військовозобов’язаних громадян за допомогою повісток.

До юристів звернувся громадянин, який зазначив, що при оновленні військово-облікових даних вказав актуальне місце проживання, а повістки йому продовжують надсилати на адресу реєстрації, де він давно не проживає.

"Потім ТЦК склали акт про відмову від отримання повістки (яку мені навіть не вручали) та направили до поліції запит про привід до них, оскільки я не з’являюся за повісткою", — додав військовозобов’язаний, поцікавившись, чи є такі дії ТЦК правомірними.

Чи має втручатися поліція

Адвокат Олександр Прокопець зазначив, що співробітники ТЦК "склали навмання Акт про неотримання повістки, який оскаржити неможливо".

Крім того, додав юрист, правоохоронці у цій історії не мали б відігравати жодної ролі.

"Поліція не повинна ніяк реагувати на це звернення, оскільки не було зафіксоване правопорушення", — упевнений Прокопець.

"Адміністративне затримання (привід) можуть здійснити лише у випадку наявності адміністративного правопорушення. Тобто разом з вимогою ТЦК зобов'язаний був направити в поліцію підтверджуючі документи. Якщо таких немає, то поліція немає підстав для адміністративного затримання", — резюмував адвокат.