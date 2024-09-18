Закон о мобилизации - штраф за повестку, пришедшую на недействительный адрес

Работник ТЦК оставляет повестку в дверях. Фото: report.if.ua

В ситуации, когда военнообязанный, обновляя данные, указал новый, актуальный адрес проживания, а повестки приходят на старый, неполучение таких повесток не будет считаться правонарушением. Так что ТЦК не будет иметь права направлять запрос в полицию о поводе этого гражданина, поскольку он не нарушил правила воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Повестка по устаревшему адресу

В Украине продолжается оповещение военнообязанных граждан посредством повесток.

К юристам обратился гражданин, отметивший, что при обновлении военно-учетных данных указал актуальное место жительства, а повестки ему продолжают присылать в адрес регистрации, где он давно не проживает.

"Потом ТЦК составили акт об отказе от получения повестки (которую мне даже не вручали) и направили в полицию запрос о приводе к ним, поскольку я не появляюсь за повесткой", — добавил военнообязанный, поинтересовавшись, являются ли такие действия ТЦК правомерными.

Должна ли вмешиваться полиция

Адвокат Александр Прокопец отметил, что сотрудники ТЦК "составили наугад Акт о неполучении повестки, который обжаловать невозможно".

Кроме того, добавил юрист, правоохранители в этой истории не должны играть никакой роли.

"Полиция не должна никак реагировать на это обращение, поскольку не было зафиксировано правонарушение", — уверен Прокопец.

"Административное задержание (привод) могут осуществить только в случае наличия административного правонарушения. То есть вместе с требованием ТЦК обязан был направить в полицию подтверждающие документы. Если таковых нет, то полиция не имеет оснований для административного задержания", — резюмировал адвокат.