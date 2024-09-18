Повторна ВЛК - чи потрібна повістка військовозобовʼязаному для повторної комісії

Військовозобов'язаний громалянин під час проходження ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Для того, аби пройти повторну військово-лікарську комісію, військовозобов’язані громадяни мають дочекатися відповідної повістки. Навіть вказана у військово-обліковому документі дата проходження повторної ВЛК не скасовує необхідності для ТЦК надсилання повістки, бо без неї проходження повторної ВЛК неможливе.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повторні військово-лікарські комісії

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який пов’язаний із проходженням військово-лікарської комісії частиною військовозобов’язаних.

Ті військовозобов’язані, які пройшли військово-лікарську комісію і не були мобілізовані до лав ЗСУ, мають через деякий час пройти повторну ВЛК. Юристи пояснили, у чому особливість проходження повторної ВЛК.

Чи потрібно чекати на повістку

У деяких військовозобов’язаних вказано у військово-обліковому документі вказано, що вони мають пройти повторну ВЛК у чітко визначену дату.

Юрій Айвазян пояснив, що така ситуація є неоднозначною, бо для проходження військово-лікарської комісії — першої чи повторної — потрібна повістка від територіального центру комплектування.

"Якщо не з'явитесь (самостійно у вказану дату. — Ред.), то теоретично можуть винести постанову про адмінштраф, але це не факт. Бо з іншого боку дійсно повинні спочатку надіслати повістку", — підкреслив адвокат.