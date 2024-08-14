Вступ до вищого навчального закладу під час війни - повістка абітурієнту - інструкція

Повістка під час вступу до вишу — що робити
Абітурієнт, який отримав повістку до моменту зарахування у виш, не має права ігнорувати її припис. Бо права на відстрочку від мобілізації він ще не матиме, що й засвідчить довідка від ЄДЕБО.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Коли студент може отримати відстрочку
Військовозобов’язані громадяни, які вступають на навчання у вищі навчальні та інші освітні заклади, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.
Втім, право на відстрочку такий громадянин набуває не відразу після процедури вступу.
"Після зарахування до ВНЗ та наявності довідки з ЄДЕБО", — пояснив, коли саме починає діяти відстрочка від мобілізації для студента, адвокат Юрій Айвазян.
Що робити з повісткою, яка встигла надійти до зарахування
Якщо ж такому громадянину до моменту зарахування у вищий навчальний заклад надійде повістка з територіального центру комплектування, він зобов’язаний буде виконати цей припис ТЦК — тобто з’явитися за вказаною адресою.
Проігнорувати повістку можна лише у кількох випадках, які не пов’язані із навчанням.
Це:
- перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
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