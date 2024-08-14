Вступ до вищого навчального закладу під час війни - повістка абітурієнту - інструкція

Студенти вищого навчального закладу. Фото: freepik.com

Абітурієнт, який отримав повістку до моменту зарахування у виш, не має права ігнорувати її припис. Бо права на відстрочку від мобілізації він ще не матиме, що й засвідчить довідка від ЄДЕБО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли студент може отримати відстрочку

Військовозобов’язані громадяни, які вступають на навчання у вищі навчальні та інші освітні заклади, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

Втім, право на відстрочку такий громадянин набуває не відразу після процедури вступу.

"Після зарахування до ВНЗ та наявності довідки з ЄДЕБО", — пояснив, коли саме починає діяти відстрочка від мобілізації для студента, адвокат Юрій Айвазян.

Що робити з повісткою, яка встигла надійти до зарахування

Якщо ж такому громадянину до моменту зарахування у вищий навчальний заклад надійде повістка з територіального центру комплектування, він зобов’язаний буде виконати цей припис ТЦК — тобто з’явитися за вказаною адресою.

Проігнорувати повістку можна лише у кількох випадках, які не пов’язані із навчанням.

Це: