Поступление в высшее учебное заведение во время войны - повестка абитуриенту - инструкция

Студенты вуза. Фото: freepik.com

Абитуриент, получивший повестку до момента зачисления в вуз, не имеет права игнорировать ее предписание. Потому что права на отсрочку от мобилизации у него еще нет, что и засвидетельствует справка от ЕГЕБО.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане, поступающие на обучение в высшие учебные и другие образовательные учреждения, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Впрочем, право на отсрочку такой гражданин приобретает не сразу после процедуры вступления.

"После зачисления в вузы и наличия справки с ЕГЭБО", — объяснил, когда начинает действовать отсрочка от мобилизации для студента, адвокат Юрий Айвазян.

Что делать с повесткой, успевшей поступить до зачисления

Если такому гражданину до момента зачисления в высшее учебное заведение поступит повестка из территориального центра комплектования, он обязан будет выполнить это предписание ТЦК — то есть явиться по указанному адресу.

Проигнорировать повестку можно только в нескольких случаях, не связанных с обучением.

Это: