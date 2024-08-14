Поступление в высшее учебное заведение во время войны - повестка абитуриенту - инструкция

Повестка при поступлении в вуз — что делать
Абитуриент, получивший повестку до момента зачисления в вуз, не имеет права игнорировать ее предписание. Потому что права на отсрочку от мобилизации у него еще нет, что и засвидетельствует справка от ЕГЕБО.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда студент может получить отсрочку
Военнообязанные граждане, поступающие на обучение в высшие учебные и другие образовательные учреждения, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.
Впрочем, право на отсрочку такой гражданин приобретает не сразу после процедуры вступления.
"После зачисления в вузы и наличия справки с ЕГЭБО", — объяснил, когда начинает действовать отсрочка от мобилизации для студента, адвокат Юрий Айвазян.
Что делать с повесткой, успевшей поступить до зачисления
Если такому гражданину до момента зачисления в высшее учебное заведение поступит повестка из территориального центра комплектования, он обязан будет выполнить это предписание ТЦК — то есть явиться по указанному адресу.
Проигнорировать повестку можно только в нескольких случаях, не связанных с обучением.
Это:
- препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).
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