С какого момента почтовая повестка считается врученной

Почтальон вручает почту. Иллюстративное фото: pixels.com

Укрпочта имеет вполне законное право посылать повестки военнообязанным. Однако в этой процедуре есть важные моменты, которые следует учитывать.

Обо всех нюансах отправки повесток по почте в интервью OBOZ.UA рассказала военная адвокат Дарья Панфилова.

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По словам юриста, согласно постановлению КМУ 560 указано, что повестка направляется заказным почтовым отправлением с описанием вложения. На конверте должен указываться штрихкод оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.

В самом описании вложения указывается следующая информация:

наименование почтовой отправки;

собственное имя и отчество (при наличии);

адрес гражданина, которому направляется почта;

наименование вложения с количеством листов;

собственное имя и фамилию руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела;

информация о дате наложения электронной подписи.

С какого момента повестка по почте считается врученной

Юрист отмечает, что повестка будет считаться врученной в тот день, когда почтовый оператор подтвердит, что адресат получил отправку. Или в тот день, когда поставлена отметка об отказе от получения повестки и даже отсутствии лица по месту жительства, которое оно сообщило в ТЦК.

Также повестка считается врученной, когда почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если оно не сообщило об этом в ТЦК.

Напомним, Минобороны намерено ввести новую версию повесток, которые будут содержать QR-кодами. Это новшество уже проходит этап тестирования.

Также мы объясняли, что произойдет, если военнообязанный откажется от получения повестки от представителей ТЦК и СП.