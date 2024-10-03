С какого момента почтовая повестка считается врученной

Повестка по почте — юрист проинформировал, с какого момента она считается врученной
Укрпочта имеет вполне законное право посылать повестки военнообязанным. Однако в этой процедуре есть важные моменты, которые следует учитывать.
Обо всех нюансах отправки повесток по почте в интервью OBOZ.UA рассказала военная адвокат Дарья Панфилова.
На что важно обратить внимание при получении повестки "Укрпочтой"
По словам юриста, согласно постановлению КМУ 560 указано, что повестка направляется заказным почтовым отправлением с описанием вложения. На конверте должен указываться штрихкод оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.
В самом описании вложения указывается следующая информация:
- наименование почтовой отправки;
- собственное имя и отчество (при наличии);
- адрес гражданина, которому направляется почта;
- наименование вложения с количеством листов;
- собственное имя и фамилию руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела;
- информация о дате наложения электронной подписи.
С какого момента повестка по почте считается врученной
Юрист отмечает, что повестка будет считаться врученной в тот день, когда почтовый оператор подтвердит, что адресат получил отправку. Или в тот день, когда поставлена отметка об отказе от получения повестки и даже отсутствии лица по месту жительства, которое оно сообщило в ТЦК.
Также повестка считается врученной, когда почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если оно не сообщило об этом в ТЦК.
Напомним, Минобороны намерено ввести новую версию повесток, которые будут содержать QR-кодами. Это новшество уже проходит этап тестирования.
Также мы объясняли, что произойдет, если военнообязанный откажется от получения повестки от представителей ТЦК и СП.
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