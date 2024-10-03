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Повестка по почте — юрист проинформировал, с какого момента она считается врученной

3 октября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
С какого момента почтовая повестка считается врученной
Почтальон вручает почту. Иллюстративное фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Укрпочта имеет вполне законное право посылать повестки военнообязанным. Однако в этой процедуре есть важные моменты, которые следует учитывать.

Обо всех нюансах отправки повесток по почте в интервью OBOZ.UA рассказала военная адвокат Дарья Панфилова.

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По словам юриста, согласно постановлению КМУ 560 указано, что повестка направляется заказным почтовым отправлением с описанием вложения. На конверте должен указываться штрихкод оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.

В самом описании вложения указывается следующая информация:

  • наименование почтовой отправки;
  • собственное имя и отчество (при наличии);
  • адрес гражданина, которому направляется почта;
  • наименование вложения с количеством листов;
  • собственное имя и фамилию руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела;
  • информация о дате наложения электронной подписи.

С какого момента повестка по почте считается врученной

Юрист отмечает, что повестка будет считаться врученной в тот день, когда почтовый оператор подтвердит, что адресат получил отправку. Или в тот день, когда поставлена отметка об отказе от получения повестки и даже отсутствии лица по месту жительства, которое оно сообщило в ТЦК.

Также повестка считается врученной, когда почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если оно не сообщило об этом в ТЦК.

Напомним, Минобороны намерено ввести новую версию повесток, которые будут содержать QR-кодами. Это новшество уже проходит этап тестирования.

Также мы объясняли, что произойдет, если военнообязанный откажется от получения повестки от представителей ТЦК и СП.

Укрпошта ВСУ мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП

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