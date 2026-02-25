Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повістка студенту до 25 років — юрист порадив, що робити

Повістка студенту до 25 років — юрист порадив, що робити

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 20:00
Повістки студентам - повістка до 25 років, як реагувати
Повістки для студентів. Фото: wem.ua, ІФНМУ. Колаж: Новини.LIVE

Студенти, навіть ті, яким ще не виповнилося 25 років, можуть отримати повістки від територіального центру комплектування. Юристи пояснили, чи законно це і як діяти у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Реклама
Читайте також:

Повістки для студентів

Одним із основних елементів військового обліку у мирний час та загальної мобілізації під час особливого періоду є повістка.

Повістки надсилаються громадянам з різною метою — уточнити військово-облікові дані, пройти військово-лікарську комісію чи з’явитися на збірний пункт у відповідний час.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть ТЦК надсилати повістки студентам під час навчання — і що робити у такій ситуації.

Адвокат Поліна Дудчак, коментуючи ситуацію, пояснила, що надсилання повісток студентам, навіть тим, які мають відстрочку на час навчання і молодші 25 років, є звичайною практикою.

"Щоб не отримати штраф, у ТЦК доведеться піти", — зазначила юристка.

Підготовка до візиту в ТЦК

Дудчак пояснила, що треба зробити студенту перед тим, як відвідувати територіальний центр комплектування.

"Перед цим, ознайомтеся з документом, підставами виклику, якщо ви не є військовозобов’язаним, підготуйте документи, які це підтверджують. Якщо ви військовозобов’язаний, але навчаєтесь на денній формі і здобуваєте вищий рівень освіти, підготуйте докази наявності відстрочки від мобілізації для студентів", — наголосила адвокатка.

Вона підкреслила, що мобілізувати студента, який має оформлену відстрочку, неможливо, тому візит до ТЦК не обернеться для студента жодними серйозними проблемами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто, крім територіальних центрів комплектування має право надсилати повістки військовозобов’язаним громадянам.

Це, зокрема, можуть бути представники органів державної влади та місцевого самоврядування, закон надає їм такі повноваження у особливий період.

Додамо, ми повідомляли про те, як швидко військовозобов’язаний громадянин має забрати повістку на пошті.

Юристи пояснили, що отримати лист з повісткою на відділенні "Укрпошти" потрібно протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку.

студенти штраф мобілізація повістки ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації