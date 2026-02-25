Повістки студентам - повістка до 25 років, як реагувати

Повістки для студентів. Фото: wem.ua, ІФНМУ. Колаж: Новини.LIVE

Студенти, навіть ті, яким ще не виповнилося 25 років, можуть отримати повістки від територіального центру комплектування. Юристи пояснили, чи законно це і як діяти у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Повістки для студентів

Одним із основних елементів військового обліку у мирний час та загальної мобілізації під час особливого періоду є повістка.

Повістки надсилаються громадянам з різною метою — уточнити військово-облікові дані, пройти військово-лікарську комісію чи з’явитися на збірний пункт у відповідний час.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть ТЦК надсилати повістки студентам під час навчання — і що робити у такій ситуації.

Адвокат Поліна Дудчак, коментуючи ситуацію, пояснила, що надсилання повісток студентам, навіть тим, які мають відстрочку на час навчання і молодші 25 років, є звичайною практикою.

"Щоб не отримати штраф, у ТЦК доведеться піти", — зазначила юристка.

Підготовка до візиту в ТЦК

Дудчак пояснила, що треба зробити студенту перед тим, як відвідувати територіальний центр комплектування.

"Перед цим, ознайомтеся з документом, підставами виклику, якщо ви не є військовозобов’язаним, підготуйте документи, які це підтверджують. Якщо ви військовозобов’язаний, але навчаєтесь на денній формі і здобуваєте вищий рівень освіти, підготуйте докази наявності відстрочки від мобілізації для студентів", — наголосила адвокатка.

Вона підкреслила, що мобілізувати студента, який має оформлену відстрочку, неможливо, тому візит до ТЦК не обернеться для студента жодними серйозними проблемами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто, крім територіальних центрів комплектування має право надсилати повістки військовозобов’язаним громадянам.

Це, зокрема, можуть бути представники органів державної влади та місцевого самоврядування, закон надає їм такі повноваження у особливий період.

Додамо, ми повідомляли про те, як швидко військовозобов’язаний громадянин має забрати повістку на пошті.

Юристи пояснили, що отримати лист з повісткою на відділенні "Укрпошти" потрібно протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку.