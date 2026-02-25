Повестки для студентов до 25 лет - как реагировать студенту

Повестки для студентов — что делать гражданам, моложе 25 лет
Территориальный центр комплектования может прислать повестки студентам во время обучения, даже тем, кому еще не исполнилось 25 лет. Даже при наличии отсрочки на повестку нужно реагировать и идти в ТЦК.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.
Повестки для призывников в университетах
Одним из основных элементов воинского учета в мирное время и общей мобилизации во время особого периода является повестка.
Повестки направляются гражданам с разной целью — уточнить военно-учетные данные, пройти военно-врачебную комиссию или явиться на сборный пункт в соответствующее время.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ТЦК присылать повестки студентам во время учебы — и что делать в такой ситуации.
Адвокат Полина Дудчак, комментируя ситуацию, объяснила, что отправка повесток студентам, даже тем, которые имеют отсрочку на время обучения и моложе 25 лет, является обычной практикой.
"Чтобы не получить штраф, в ТЦК придется пойти", — отметила юрист.
Что нужно сделать до визита в ТЦК
Дудчак объяснила, что надо сделать студенту перед тем, как посещать территориальный центр комплектования.
"Перед этим, ознакомьтесь с документом, основаниями вызова, если вы не являетесь военнообязанным, подготовьте документы, которые это подтверждают. Если вы военнообязанный, но учитесь на дневной форме и получаете высший уровень образования, подготовьте доказательства наличия отсрочки от мобилизации для студентов", — отметила адвокат.
Она подчеркнула, что мобилизовать студента, который имеет оформленную отсрочку, невозможно, поэтому визит в ТЦК не обернется для студента никакими серьезными проблемами.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли какие-либо иные организации, кроме территориальных центров комплектования, присылать повестки гражданам.
Такое право закреплено в законодательстве за органами государственной или местной власти.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени иметт военнообязанный, чтобы придти на почту и забрать повестку от ТЦК.
По словам юристов, отсчет времени начинается с момента получения извещения о письмне с повесткой.
Читайте Новини.LIVE!