Повестки для студентов до 25 лет - как реагировать студенту

Повестки для студентов. Фото: wem.ua, ИФНМУ. Коллаж: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования может прислать повестки студентам во время обучения, даже тем, кому еще не исполнилось 25 лет. Даже при наличии отсрочки на повестку нужно реагировать и идти в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Реклама

Читайте также:

Повестки для призывников в университетах

Одним из основных элементов воинского учета в мирное время и общей мобилизации во время особого периода является повестка.

Повестки направляются гражданам с разной целью — уточнить военно-учетные данные, пройти военно-врачебную комиссию или явиться на сборный пункт в соответствующее время.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ТЦК присылать повестки студентам во время учебы — и что делать в такой ситуации.

Адвокат Полина Дудчак, комментируя ситуацию, объяснила, что отправка повесток студентам, даже тем, которые имеют отсрочку на время обучения и моложе 25 лет, является обычной практикой.

"Чтобы не получить штраф, в ТЦК придется пойти", — отметила юрист.

Что нужно сделать до визита в ТЦК

Дудчак объяснила, что надо сделать студенту перед тем, как посещать территориальный центр комплектования.

"Перед этим, ознакомьтесь с документом, основаниями вызова, если вы не являетесь военнообязанным, подготовьте документы, которые это подтверждают. Если вы военнообязанный, но учитесь на дневной форме и получаете высший уровень образования, подготовьте доказательства наличия отсрочки от мобилизации для студентов", — отметила адвокат.

Она подчеркнула, что мобилизовать студента, который имеет оформленную отсрочку, невозможно, поэтому визит в ТЦК не обернется для студента никакими серьезными проблемами.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли какие-либо иные организации, кроме территориальных центров комплектования, присылать повестки гражданам.

Такое право закреплено в законодательстве за органами государственной или местной власти.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени иметт военнообязанный, чтобы придти на почту и забрать повестку от ТЦК.

По словам юристов, отсчет времени начинается с момента получения извещения о письмне с повесткой.