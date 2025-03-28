Повістки на пошті для студента — коли треба забирати

Повістка студенту на пошті — чи треба отримувати
Навіть за наявності відстрочки студент має отримати на пошті повістку від ТЦК чи направлення на ВЛК. Також він мусить відвідати територіальний центр комплектування і вирішити це питання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Повідомлення від ТЦК
До юристів звернувся студент, який має відстрочку, але на пошті йому надійшло відправлення від ТЦК. Чоловік поцікавився, що він має робити у такій ситуації.
"Якщо там направлення на ВЛК або повістка — то прийдіть до ТЦК та повідомте, що ВЛК Ви вже проходили і надайте їм довідку ВЛК", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Якщо проігнорувати повістку
Дерій підкреслив, що, навіть за наявності відстрочки, документи від територіального центру комплектування потрібно отримувати і виконувати те, що в них вказано.
"Якщо проігноруєте повістку/направлення від ТЦК, то Вас можуть спробувати притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (штраф від 17 тис. грн)", — пояснив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із студентів можуть мобілізувати уже влітку 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні студенту на випадок зустрічі з військовими.
Читайте Новини.LIVE!