Повістки на пошті для студента — коли треба забирати

Повістка поштою. Фото: Depositphotos

Навіть за наявності відстрочки студент має отримати на пошті повістку від ТЦК чи направлення на ВЛК. Також він мусить відвідати територіальний центр комплектування і вирішити це питання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Повідомлення від ТЦК

До юристів звернувся студент, який має відстрочку, але на пошті йому надійшло відправлення від ТЦК. Чоловік поцікавився, що він має робити у такій ситуації.

"Якщо там направлення на ВЛК або повістка — то прийдіть до ТЦК та повідомте, що ВЛК Ви вже проходили і надайте їм довідку ВЛК", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Якщо проігнорувати повістку

Дерій підкреслив, що, навіть за наявності відстрочки, документи від територіального центру комплектування потрібно отримувати і виконувати те, що в них вказано.

"Якщо проігноруєте повістку/направлення від ТЦК, то Вас можуть спробувати притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (штраф від 17 тис. грн)", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із студентів можуть мобілізувати уже влітку 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні студенту на випадок зустрічі з військовими.