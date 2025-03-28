Повестки на почте для студента — когда надо забирать

Повестка по почте. Фото: Depositphotos

Даже при наличии отсрочки студент должен получить на почте повестку от ТЦК или направление на ВВК. Также он должен посетить территориальный центр комплектования и решить этот вопрос.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Сообщение от ТЦК

К юристам обратился студент, который имеет отсрочку, но на почте ему пришло отправление от ТЦК. Мужчина поинтересовался, что он должен делать в такой ситуации.

"Если там направление на ВВК или повестка — то придите в ТЦК и сообщите, что ВВК Вы уже проходили и предоставьте им справку ВВК", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Если проигнорировать повестку

Дерий подчеркнул, что, даже при наличии отсрочки, документы от территориального центра комплектования нужно получать и выполнять то, что в них указано.

"Если проигнорируете повестку/направление от ТЦК, то Вас могут попытаться привлечь к административной ответственности за нарушение правил воинского учета (штраф от 17 тыс. грн)", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из студентов могут мобилизовать уже летом 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны студенту на случай встречи с военными.