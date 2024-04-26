Повістка у поштовій скриньці — юрист оцінив законність

Повістка у поштовій скриньці. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Документ, зокрема, передбачає зміни у врученні повісток військовозобов'язаним. Однак, представники ТЦК та СП не рідко залишають їх прямо у військовій скриньці.

Чи законно вручати повістку таким чином — розповів адвокат Євгеній Промський у інтерв'ю для видання Факти.

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За словами Приморського, у новому законі станом на зараз немає чіткого регулювання вручення повісток. Тож, представники територіальних центрів комплектування зобов'язані вручати повістки людям особисто.

"Якщо брати ситуацію до ухвалення закону, то повістка у поштовій скриньці не вважалася належним врученням повістки, було лише особисте вручення. Фактично після набуття чинності нового документа про мобілізацію це питання так само залишилось неврегулюваним. Тому станом на зараз вручення повістки таким способом буде незаконним", — пояснив Приморський.

Він додав, що новий документ також не передбачає положень щодо того, де саме можна або не можна отримати повістку. Це означає, що представники військкомату можуть вручити її особисто в руки в будь-якому місці.

Приморський зазначив, вручити повістку має змогу й представник місцевого органу самоврядування, керівник підприємства чи організації, де працює чоловік призовного віку, або ж управителі багатоквартирних будинків, але для цього потрібне розпорядження ТЦК.

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. 17 квітня оприлюднено повний текст документа.

Згодом у Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці.