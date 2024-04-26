Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повістка у поштовій скриньці — юрист оцінив законність arrow

Повістка у поштовій скриньці — юрист оцінив законність

26 квітня 2024 11:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повістка у поштовій скриньці — юрист оцінив законність
Повістка у поштовій скриньці. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Документ, зокрема, передбачає зміни у врученні повісток військовозобов'язаним. Однак, представники ТЦК та СП не рідко залишають їх прямо у військовій скриньці. 

Чи законно вручати повістку таким чином — розповів адвокат Євгеній Промський у інтерв'ю для видання Факти. 

Читайте також:

Чи законно вручати повістку через поштову скриньку

За словами Приморського, у новому законі станом на зараз немає чіткого регулювання вручення повісток. Тож, представники територіальних центрів комплектування зобов'язані вручати повістки людям особисто. 

"Якщо брати ситуацію до ухвалення закону, то повістка у поштовій скриньці не вважалася належним врученням повістки, було лише особисте вручення. Фактично після набуття чинності нового документа про мобілізацію це питання так само залишилось неврегулюваним. Тому станом на зараз вручення повістки таким способом буде незаконним", — пояснив Приморський. 

Він додав, що новий документ також не передбачає положень щодо того, де саме можна або не можна отримати повістку. Це означає, що представники військкомату можуть вручити її особисто в руки в будь-якому місці.

Приморський зазначив, вручити повістку має змогу й представник місцевого органу самоврядування, керівник підприємства чи організації, де працює чоловік призовного віку, або ж управителі багатоквартирних будинків, але для цього потрібне розпорядження ТЦК.

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. 17 квітня оприлюднено повний текст документа. 

Згодом у Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці.

війна
військовий призов
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри