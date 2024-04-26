Повестка в почтовом ящике — юрист оценил законность

Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. Документ, в частности, предусматривает изменения во вручении повесток военнообязанным. Однако представители ТЦК и СП не редко оставляют их прямо в военном ящике.

Законно ли вручать повестку таким образом — рассказал адвокат Евгений Промский в интервью для издания Факты.

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По словам Приморского, в новом законе на сегодняшний день нет четкого регулирования вручения повесток. Поэтому, представители территориальных центров комплектования обязаны вручать повестки людям лично.

"Если брать ситуацию до принятия закона, то повестка в почтовом ящике не считалась надлежащим вручением повестки, было лишь личное вручение. Фактически после вступления в силу нового документа о мобилизации этот вопрос так же остался неурегулированным. Поэтому по состоянию на данный момент вручение повестки таким способом будет незаконным", — объяснил Приморский.

Он добавил, что новый документ также не предусматривает положений по поводу того, где именно можно или нельзя получить повестку. Это значит, что представители военкомата могут вручить ее лично в руки в любом месте.

Приморский отметил, вручить повестку может и представитель местного органа самоуправления, руководитель предприятия или организации, где работает мужчина призывного возраста, или управители многоквартирных домов, но для этого нужно распоряжение ТЦК.

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. 17 апреля обнародован полный текст документа.

Впоследствии в Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике.