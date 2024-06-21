Отримав повістку під час оформлення броні від мобілізації, що робити

Працівники ТЦК виписують повістку. Фото: novyny.pro

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку чи бронювання, але отримав повістку ще до того, як оформив бронювання або відстрочку, він повинен виконати припис, вказаний у повістці. Невиконання загрожує кримінальною відповідальністю і позбавленням волі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навіть у особливий період, тобто під час війни, студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації.

Але якщо громадянин отримав повістку в той період, коли він формально не є студентом (скажімо, перед вступом до магістратури), то у такій ситуації військовозобов’язаний не може чекати зарахування на навчання і оформлення відстрочки — а повинен виконати вимогу закону та з’явитися у час, вказаний у повістці, до ТЦК.

Покарання за ігнорування повістки

"Якщо не з’явитися після отримання повістки, то настане кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України", — підкреслив Юрій Айвазян.

Стаття 336 ККУ, "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що раніше ми пояснювали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників та як їх можна уникнути.

Нагадаємо, ми писали, юрист назвав умови, коли бронь не захищає від мобілізації.

Також ми повідомляли, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, та чи зберігаються соціальні виплати з безробіття.