Мобілізація за новим законом — хто з українців отримує право на відстрочку

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

У цей четвер, 11 квітня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію, над яким працювала практично пів року. Окрім нових умов військового обліку та мобілізації, документ передбачає нові категорії осіб, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу.

Хто отримає відстрочку від мобілізації за ухваленим законопроєктом №10449, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, варто зауважити, що документ вносить правки до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка визначає категорії осіб, котрі можуть отримати відстрочку.

Таким чином новий законопроєкт визначає, що до цих категорій належатимуть:

Особи з інвалідністю всіх груп і ті, хто визнані непридатними за здоров'ям. Їм дається відстрочка від 6 до 12 місяців, але потім знову потрібно пройти ВЛК. Громадяни, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. Батько або мати неповнолітньої дитини, чий чоловік (дружина) уже проходить військову службу. Батьки неповнолітніх дітей-інвалідів, а також дітей із низкою важких захворювань. Усиновителі дітей-інвалідів (умова — такі діти на момент усиновлення були визнані сиротами або позбавленими батьківського піклування). Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю третьої групи, якщо інвалідність встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті, стопи, одного з парних органів, психічного розладу в разі онкології, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Особи, які мають дружину/чоловіка або одного із своїх батьків з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, але за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати. Особи, на утриманні яких батьки з інвалідністю 1 і 2 груп. Якщо з подружжя опікунів один невійськовозобов'язаний, то другого можуть мобілізувати. Чоловіки, які мають бабусю або дідуся з інвалідністю 1 чи 2 групи. Але онука можуть звільнити від військової служби, якщо немає ближчих родичів (або вони самі хворі, або вже мобілізовані). Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту вищого рівня, ніж попередня (тобто, здобувачі другої освіти втрачають відстрочку). Аспіранти.

Також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

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