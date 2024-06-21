Получил повестку при оформлении брони от мобилизации, что делать

Работники ТЦК выписывают повестку. Фото: novyny.pro

Даже если гражданин имеет право на отсрочку или бронирование, но получил повестку еще до того, как оформил бронирование или отсрочку, он должен выполнить предписание, указанное в повестке. Невыполнение чревато уголовной ответственностью и лишением свободы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Даже в особый период, то есть во время войны, студенты Украины имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но если гражданин получил повестку в тот период, когда он формально не является студентом (скажем, перед поступлением в магистратуру), то в такой ситуации военнообязанный не может ждать зачисления на обучение и оформление отсрочки — а должен выполнить требование закона и явиться в настоящее время, указанное в повестке, в ТЦК.

Наказание за игнорирование повестки

"Если не явиться после получения повестки, то наступит уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Статья 336 УКУ "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что ранее мы объясняли, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

Напомним, мы писали, юрист назвал условия, когда бронь не защищает от мобилизации.

Также мы сообщали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости, и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.