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Повістка від роботодавця — як штрафуватимуть за порушення правил мобілізації на роботі

23 травня 2024 08:12
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Степан Гафтко
редактор
Штрафи для роботодавців, які не оновлюють дані в ТЦК для працівників
Чоловік на робочому місці: Фото: shutterstock.com
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, роботодавці повинні направляти своїх працівників у ТЦК для оновлення даних. Також вони мають передавати повістки своїм підлеглим, у разі порушення цих правил роботодавця штрафуватимуть.

Про це для РБК-Україна повідомив військовий юрист Данило Гончаренко у четвер, 23 травня.

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Як штрафуватимуть роботодавців

"18 травня 2024 року набули чинності положення закону про мобілізацію. Зокрема, ті, які вимагають від всіх військовозобов’язаних оновлення своїх особистих даних протягом 60 днів. А постановою № 560 визначено, як будуть проходити ВЛК, вручати повістки та інші питання", — зазначив Гончаренко. 

Також він пояснив, що згідно з новим законом, роботодавці та керівники підприємств повинні більш активно сприяти мобілізації. Це означає, що вони мають не лише передавати працівникам повістки, але і сприяти тому, щоб працівники своєчасно оновлювали дані в ТЦК.

"Відповідно до постанови Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", штрафи можуть бути накладені за: ненадання списків громадян, які підлягають приписці до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення оповіщення цих осіб про їх виклик, перешкоджання їх швидкій явці на збірні пункти та призовні дільниці, несвоєчасне подання деяких документів для ведення військового обліку, ненадання відомостей про таких осіб", — пояснив Гончаренко. 

Які розміри штрафів для роботодавців

Для осіб, які були зазначені вище, статтею 210-1 Кодексу України передбачені покарання у вигляді штрафів та грошових стягнень. 

Юрист розповів, що сума такого штрафу може становити від 34 000 до 59 500 гривень. 

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня, протягом 60 днів чоловіки повинні оновити свої дані в ТЦК. Однак є категорія військовозобов'язаних, які можуть не оновлювати дані

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи зможуть чоловіки отримати водійське посвідчення без оновлення даних в ТЦК.

війна
робота
армія
мобілізація
бронювання
війна в Україні

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