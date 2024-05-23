Штрафы для работодателей, не обновляющих данные в ТЦК для работников

Мужчина на рабочем месте: Фото: shutterstock.com

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, работодатели должны направлять своих работников в ТЦК для обновления данных. Также они должны передавать повестки своим подчиненным, в случае нарушения этих правил работодателя будут штрафовать.

Об этом для РБК-Україна сообщил военный юрист Даниил Гончаренко в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Как будут штрафовать работодателей

"18 мая 2024 года вступили в силу положения закона о мобилизации. В частности, требующие от всех военнообязанных обновления своих личных данных в течение 60 дней. А постановлением № 560 определено, как будут проходить ВЛК, вручать повестки и другие вопросы", — отметил Гончаренко.

Также он пояснил, что согласно новому закону работодатели и руководители предприятий должны более активно способствовать мобилизации. Это означает, что они должны не только передавать повестки работникам, но и способствовать тому, чтобы работники своевременно обновляли данные в ТЦК.

"В соответствии с постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", штрафы могут быть наложены за: непредоставление списков граждан, подлежащих приписке в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, прием на работу призывников, военнообязаний резервистов, не состоящих на военном учете, необеспечение оповещения этих лиц об их вызове, препятствование их скорой явке на сборные пункты и призывные участки, несвоевременная подача некоторых документов для ведения военного учета, непредоставление сведений о таких лицах", — пояснил Гончаренко. .

Какие размеры штрафов для работодателей

Для лиц, указанных выше, статьей 210-1 Кодекса Украины предусмотрены наказания в виде штрафов и денежных взысканий.

Юрист рассказал, что сумма такого штрафа может составлять от 34000 до 59500 гривен.

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая, в течение 60 дней мужчины должны обновить свои данные в ТЦК. Однако есть категория военнообязанных, которые могут не обновлять данные .

Напомним, ранее стало известно, смогут ли мужчины получить водительское удостоверение без обновления данных в ТЦК .