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Чи вийде отримати водійські права без військового квитка — у МВС зробили заяву

23 травня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи треба військовий квиток для отримання водійських прав
Військовий квиток та водійські права. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, який, зокрема, запроваджує нові правила військового обліку та зобов'язання для військовозобов'язаних громадян. Так, всі чоловіки призовного віку мають носити із собою військово-облікові документи, а представники ТЦК та поліція можуть їх перевіряти.

Проте, чи необхідно мати військовий квиток, щоб отримати водійське посвідчення. Аби уникнути поширення фейків, на це питання відповіли у пресслужбі Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. 

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Так, зазначається, що послуги громадянам України надаватимуть у звичному режимі. Тобто пакет документів залишився незмінним після набрання чинності закону про мобілізацію №3633-IX 18 травня.

"Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа", — наголосили у відомстві.

Які документи необхідні для обміну посвідчення водія

При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів:

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • наявне посвідчення водія.

Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу до сервісного центру МВС подаються документи:

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність на іншу особу (за потреби).

Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

 

Раніше ми повідомляли, що таке ВІН-код, для чого він необхідний військовозобов'язаним чоловікам, кому і як отримати.

Нагадаємо, ми писали, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і хто повинен його отримати.

Також ми інформували, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії.

МВС
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мобілізація
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