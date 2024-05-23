Мобілізація в Україні — чи треба військовий квиток для отримання водійських прав

Військовий квиток та водійські права. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, який, зокрема, запроваджує нові правила військового обліку та зобов'язання для військовозобов'язаних громадян. Так, всі чоловіки призовного віку мають носити із собою військово-облікові документи, а представники ТЦК та поліція можуть їх перевіряти.

Проте, чи необхідно мати військовий квиток, щоб отримати водійське посвідчення. Аби уникнути поширення фейків, на це питання відповіли у пресслужбі Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

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Так, зазначається, що послуги громадянам України надаватимуть у звичному режимі. Тобто пакет документів залишився незмінним після набрання чинності закону про мобілізацію №3633-IX 18 травня.

"Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа", — наголосили у відомстві.

Які документи необхідні для обміну посвідчення водія

При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

наявне посвідчення водія.

Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу до сервісного центру МВС подаються документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

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