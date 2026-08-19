Повістки для 50-річних: куди їх не можна відправляти служити

Танкіст ЗСУ. Фото: 66 ОМБр імені Княза Мстислава Хороброго

Світлана Красноштан Редактор

В Україні різко зросла кількість призовників віком понад 50 років. Хоча чоловіки у такому віці нерідко мають низку проблем із хворобами, вони все ж можуть бути призвані до війська. Окремо юристи повідомляють про складнощі з проходженням ВЛК, бо лікарі часто ігнорують паперові довідки та спираються виключно на свіжі дані в Helsi, а оскаржити рішення медкомісії стало майже неможливо через швидку відправку до частин.

Що треба знати про мобілізацію чоловіків старше 50 років і куди вони йдуть зазвичай служити відповів адвокат Роман Симутін, передає Новини.LIVE.

Діагнози без Helsi не діють: як ВЛК визнає придатними хворих чоловіків старше 50 років

Ще півтора року тому основний кістяк призовників складали переважно особи до 45 років. Проте зараз, згідно з чинним законодавством України, призову підлягають чоловіки віком 25-60 років.

На потребу в резервах впливає напружена ситуація на білоруському кордоні, контрнаступальні дії української армії на півдні та ймовірність ударів далекобійною зброєю по ворожих об'єктах у разі відсутності політичного врегулювання. При цьому в ЗСУ суворо дотримуються правила: мобілізованих віком понад 45 років категорично заборонено направляти до штурмових підрозділів на найскладніші ділянки фронту.

Чому беруть до армії навіть чоловіків з хворобами у віці старше 50 років

Лікарі повністю відмовилися від розгляду паперових медичних виписок, навіть якщо йдеться про стаціонарне лікування трирічної давності.

Усі попередні висновки про придатність до служби в логістичних чи навчальних центрах, або в самих ТЦК, також легко скасовуються фахівцями. Тепер єдиним аргументом для ВЛК є актуальні записи в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), доступні через сервіс Helsi.

Юрист Роман Симутін зауважує, що це призводить до ситуацій, коли медик фіксує у чоловіка гіпертонію II ступеня, але через відсутність свіжих електронних звернень визнає його абсолютно здоровим і повністю придатним.

Через це юристи наполегливо рекомендують військовозобов'язаним не чекати на повістку, а заздалегідь вносити всі свої діагнози до електронних баз та перевіряти їх.

Оскаржити невірний висновок ВЛК стало складніше

Роман Симутін наголошує, що алгоритми роботи ТЦК зазнали суттєвих змін, що фактично заблокувало традиційний механізм оскарження сумнівних рішень медкомісій. Якщо раніше подача скарги призупиняла процес мобілізації, то зараз чоловіка миттєво після ВЛК відправляють до навчального центру із відповідним наказом.

Там він швидко отримує статус "військовослужбовець", після чого обласні комісії відповідають на скарги формальними відписками. Хоча такі дії прямо порушують норми Наказу Міністерства оборони №402, правозахисники кажуть, що найдієвішим юридичним способом оскаржити результати ВЛК наразі є офіційна вимога про призначення повторної медичної комісії.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, на розгляд суспільства винесено електронну петицію з пропозицією знизити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Автори громадської ініціативи наголошують, що через вікові зміни та хронічні захворювання старші військовослужбовці часто втрачають необхідну для польових і бойових умов витривалість.

Водночас система фінансового стимулювання наймолодших рекрутів виявилася жорстко прив'язаною до формату оформлення документів. Анонсована державою одноразова виплата в 1 мільйон гривень для добровольців віком до 25 років не нараховується автоматично. Навіть служба на затребуваних посадах, як-от оператор БпЛА, не гарантує винагороди, якщо після середини лютого 2025 року військовослужбовець уклав не спеціалізовану цільову угоду, а стандартний трирічний контракт.