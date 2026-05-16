Буданов: мобілізація в Україні має продовжуватись

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що мобілізацію в Україні треба продовжувати. Водночас він пообіцяв боротися зі "зловживаннями" офіцерів призовних комісій.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Буданов сказав в інтерв'ю The Times.

Чому мобілізація в Україні має тривати

За словами керівника ОП, набір добровольців не забезпечить ту кількість військових, якої потребують Сили оборони України.

"Набір добровольців не здатний забезпечити армію необхідною кількістю (бійців — Ред.). Це неможливо через економічні проблеми, а також тому, що після дванадцяти з половиною років війни немає нічого, що могло б мотивувати таку кількість людей стати добровольцями", — заявив Буданов.

Також він сказав, що буде боротися зі "зловживаннями" офіцерів призовних комісії, які були зафіксовані на відео, коли вони влаштували побиття новобранців.

Проте він наголосив, що мобілізація має тривати, оскільки країни тоді не буде.

"Зараз ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну. Війну, в якій беруть участь мільйони людей. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що кількість звернень щодо порушень прав громадян працівниками ТЦК під час мобілізації, зросла у 333 рази, порівняно з 2022 роком. За його словами, є навіть такі випадки, коли в приміщенням ТЦК вбивають цивільних людей.

Також ми писали, що якщо людина мобілізували незаконно з порушенням правил призову, військовозобов'язаний може оскаржити це рішення. В такому випадку у громадянина є 6 місяців, щоб подати позов до суду.