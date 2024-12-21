Статус В розшуку у Резерв+ - повістка не надходила, що робити військовозобов'язаному

Повістки немає, та людина в розшуку — що робити
У ситуації, коли громадянин не відмовлявся від повісток, має відстрочку, але у застосунку "Резерв+" отримав статус "В розшуку", такій особі треба подати заяви до територіального центру комплектування. Одна заява має бути щодо стану розгляду заяви про відстрочку, а друга — про уточнення інформації про розшук.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Заява до ТЦК
У деяких громадян у електронному військово-обліковому документів, що відображається в застосунку "Резерв+", з’явилися статуси, про те, що ці військовозобов’язані громадяни перебувають у розшуку, хоча частина з них має відстрочку.
При цьому жодних повісток, за неотримання яких громадянина могли подати у розшук, не надходило.
"У такій ситуації громадянин може направити заяву до ТЦК із проханням надати відповідь щодо стану розгляду заяви на відстрочку та прийняте комісією рішення", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.
Як скасувати подання в розшук
Також юрист пояснив, що робити з із інформацією про розшук.
"З приводу розшуку — так само направити заяву щодо надання інформації у зв'язку з чим він знаходиться у розшуку", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати статус "У розшуку" у військовозобов'язаного.
Також ми повідомляли про випадки, коли з’являвся статус "У розшуку" після оновлення даних.
Читайте Новини.LIVE!