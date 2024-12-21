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Повістки немає, та людина в розшуку — що робити

21 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статус В розшуку у Резерв+ - повістка не надходила, що робити військовозобов'язаному
Застосунок "Резерв+", де з’являється інформація про розшук військовозобов’язаного. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У ситуації, коли громадянин не відмовлявся від повісток, має відстрочку, але у застосунку "Резерв+" отримав статус "В розшуку", такій особі треба подати заяви до територіального центру комплектування. Одна заява має бути щодо стану розгляду заяви про відстрочку, а друга — про уточнення інформації про розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У деяких громадян у електронному військово-обліковому документів, що відображається в застосунку "Резерв+", з’явилися статуси, про те, що ці військовозобов’язані громадяни перебувають у розшуку, хоча частина з них має відстрочку.

При цьому жодних повісток, за неотримання яких громадянина могли подати у розшук, не надходило.

"У  такій ситуації громадянин може направити заяву до ТЦК із проханням надати відповідь щодо стану розгляду заяви на відстрочку та прийняте комісією рішення", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Як скасувати подання в розшук

Також юрист пояснив, що робити з із інформацією про розшук.

"З приводу розшуку — так само направити заяву щодо надання інформації у зв'язку з чим він знаходиться у розшуку", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати статус "У розшуку" у військовозобов'язаного.

Також ми повідомляли про випадки, коли з’являвся статус "У розшуку" після оновлення даних.

повістки ТЦК та СП військовозобов'язані розшук резерв

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