Статус В розыске в Резерв+ - повестка не поступала, что делать военнообязанному

Приложение "Резерв+", где появляется информация о розыске военнообязанного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ситуации, когда гражданин не отказывался от повесток, имеет отсрочку, но в приложении "Резерв+" получил статус "В розыске", такому лицу нужно подать заявления в территориальный центр комплектования. Одно заявление должно быть о состоянии рассмотрения заявления об отсрочке, а второе — об уточнении информации о розыске.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Заявление в ТЦК

У некоторых граждан в электронном военно-учетном документе, отображаемом в приложении "Резерв+", появились статусы о том, что эти военнообязанные граждане находятся в розыске, хотя часть из них имеет отсрочку.

При этом никаких известий, за неполучение которых гражданина могли подать в розыск, не поступало.

"В такой ситуации гражданин может направить заявление в ТЦК с просьбой предоставить ответ о состоянии рассмотрения заявления на отсрочку и принятое комиссией решение", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Как отменить представление в розыск

Также юрист объяснил, что делать с информацией о розыске.

"По поводу розыска — также направить заявление о предоставлении информации в связи с чем он находится в розыске", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как отменить статус "В розыске" у военнообязанного.

Также мы сообщали о случаях, когда появлялся статус "В розыске" после обновления данных.