Повістки від ТЦК - повістки військовозобов'язаним - чи може ТЦК надсилати повістки поштою

Скринька "Укрпошти". Фото: volyn24.com

Після завершення процесу оновлення військово-облікових даних частина військовозобов’язаних отримає повістки від територіального центру комплектування. Повістки надсилатимуть поштою, а врученими вони вважатимуться навіть тоді, коли військовозобов’язаного не виявиться за вказаною ним адресою.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

Читайте також:

Повістки після 17 липня

Після 18 липня, коли закінчилися відведені новим законом про мобілізацію два місяці на оновлення військово-облікових даних, військовозобов’язані стали отримувати повістки — як мобілізаційні, так і на проходження військово-лікарських комісій.

Повістки не тільки вручаються особисто, а і доставляються через систему "Укрпошти".

Коли повістка вважається врученою

Після нововведень у законодавстві процес вручення повісток був серйозно змінений.

Відтепер вона вважається врученою навіть у такій ситуації, коли військовозобов’язаного не виявилося за місцем реєстрації, вказаним у військово-облікових документах.

Саме для того, аби не проґавити повістку і не отримати штраф за неотримання і неявку до ТЦК, військовозобов’язані мають надавати актуальні дані щодо місця свого проживання.