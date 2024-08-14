Повестки от ТЦК – повестки военнообязанным – может ли ТЦК присылать повестки по почте

Ящик "Укрпошти". Фото: volyn24.com

После завершения процесса обновления военно-учетных данных, часть военнообязанных получит повестки от территориального центра комплектования. Повестки будут отправлять по почте, а врученными они будут считаться даже тогда, когда военнообязанного не окажется по указанному им адресу.

Об этом говорится в материале "24 канала".

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Повестки после 17 июля

После 18 июля, когда закончились отведенные новым законом о мобилизации два месяца на обновление военно-учетных данных, военнообязанные стали получать повестки как мобилизационные, так и на прохождение военно-врачебных комиссий.

Повестки не только вручаются лично, но и доставляются через систему "Укрпошти".

Когда повестка считается врученной

После новшеств в законодательстве процесс вручения повесток был серьезно изменен.

Теперь она считается врученной даже в такой ситуации, когда военнообязанного не оказалось по месту регистрации, указанному в военно-учетных документах.

Именно для того, чтобы не упустить повестку и не получить штраф за неполучение и неявку в ТЦК, военнообязанные должны предоставлять актуальные данные по месту своего жительства.