Повестки от ТЦК – повестки военнообязанным – может ли ТЦК присылать повестки по почте

Повестки по почте после 17 июля — законно ли это
После завершения процесса обновления военно-учетных данных, часть военнообязанных получит повестки от территориального центра комплектования. Повестки будут отправлять по почте, а врученными они будут считаться даже тогда, когда военнообязанного не окажется по указанному им адресу.
Об этом говорится в материале "24 канала".
Повестки после 17 июля
После 18 июля, когда закончились отведенные новым законом о мобилизации два месяца на обновление военно-учетных данных, военнообязанные стали получать повестки как мобилизационные, так и на прохождение военно-врачебных комиссий.
Повестки не только вручаются лично, но и доставляются через систему "Укрпошти".
Когда повестка считается врученной
После новшеств в законодательстве процесс вручения повесток был серьезно изменен.
Теперь она считается врученной даже в такой ситуации, когда военнообязанного не оказалось по месту регистрации, указанному в военно-учетных документах.
Именно для того, чтобы не упустить повестку и не получить штраф за неполучение и неявку в ТЦК, военнообязанные должны предоставлять актуальные данные по месту своего жительства.
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