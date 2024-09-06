Вручение повесток – форматы вручения повесток в 2024 году – подтверждение вручения

Вручение повестки на дому. Фото: volyn24

В Украине продолжают рассылать повестки военнообязанным. Повестки посылаются либо лично, вручением в руки, либо посредством почтовых служб. Юристы объяснили, когда повестка будет считаться врученной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Два способа вручения повесток

После завершения двухмесячного процесса обновления военно-учетных данных территориальные центры комплектования посылают повестки части военнообязанных.

Повестки посылаются двумя способами — либо вручаются лично, либо отправляются с помощью почты.

Когда повестка считается врученной

Андрей Карпенко объяснил, как после изменений в законодательстве определяется, вручена ли повестка или нет.

Если повестку вручают лично — подтверждением вручения считают:

личную подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки;

видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Если же повестка посылается по почте, то врученной она считается после нескольких моментов, в частности, фиксируются: