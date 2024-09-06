Вручение повесток – форматы вручения повесток в 2024 году – подтверждение вручения

Повестки в 2024 году — как подтверждается вручение
В Украине продолжают рассылать повестки военнообязанным. Повестки посылаются либо лично, вручением в руки, либо посредством почтовых служб. Юристы объяснили, когда повестка будет считаться врученной.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Два способа вручения повесток
После завершения двухмесячного процесса обновления военно-учетных данных территориальные центры комплектования посылают повестки части военнообязанных.
Повестки посылаются двумя способами — либо вручаются лично, либо отправляются с помощью почты.
Когда повестка считается врученной
Андрей Карпенко объяснил, как после изменений в законодательстве определяется, вручена ли повестка или нет.
Если повестку вручают лично — подтверждением вручения считают:
- личную подпись о получении повестки;
- видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки;
- видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Если же повестка посылается по почте, то врученной она считается после нескольких моментов, в частности, фиксируются:
- день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК и СП другого адреса места жительства.
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