Повістка поштою в Україні — скільки є часу для явки до ТЦК і що буде за ігнорування

Отримання рекомендованого листа поштою. Фото: google.com

В багатьох регіонах України працівники ТЦК надсилають повістки поштою військовозобов'язаним чоловікам та резервістам. Документ надходить на адреси, які громадяни вказали як місце проживання при оновленні військово-облікових даних або ж на адреси, які наявні в реєстрах.

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Так, представники ТЦК та СП наголошують, повістки рекомендованим листом — це законна практика. Раніше масово такий спосіб оповіщення не використовували, тим більше, що до середини літа поточного року військовозобов'язані самостійно оновлювали свої дані.

Наразі, якщо військовозобов'язаному повістка прийшла поштою, то вона вважатиметься врученою навіть якщо її не заберуть.

"Отримання рекомендованого листа вважається належним сповіщенням про виклик до ТЦК та СП навіть, якщо особа не отримала його", — каже пресофіцерка ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Тобто йдеться про випадки, коли військовозобов’язаний, приміром, відмовився на поштовому відділенні забирати цей рекомендований лист. Тоді працівник пошти робить відповідну відмітку і зазначає цю дату. Тоді ця повістка вважається такою, що вручена, тобто від моменту, коли особа відмовилася.

Повістка поштою. Фото: depositphotos.com

Є ще варіант — коли листоноша на адресу, яку вказав військовозобов'язаний, приносить повідомлення про рекомендований лист з ТЦК. Особа тривалий час не забирає його, тоді документ вважається врученим, коли повертається до ТЦК.

"День явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначається не раніше за 14-й день від дня надсилання повістки", — підкреслила Кравчук.

Вона додала, що у разі неявки до ТЦК у визначений строк — особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність.

Раніше ми повідомляли, чи можна вважати повістку врученою, якщо її отримали родичі військовозобов'язаного поштою.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує за відмову від повістки.

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